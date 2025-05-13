Uçuşlarda yeni düzenleme! Bu hatayı yapan yolculara para cezası var, kabin memurunun yeni görevi belli oldu

Uçuş anında can güvenliğini sağlamak için Sivil Havacılık Genel MüdürlüĞÜ 'Yolcu Anonsları Genelgesi' yayımladı. Genelge kapsamında uçuş ve iniş anı için yeni düzenlemelerin kapısı aralandı. Buna göre, iniş sırasında güvenlik kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular sadece uyarılmakla kalmayacak, aynı zamanda idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Düzenleme kapsamında, uçak park yerine tam ulaşmadan ayağa kalkan ve üst bagaj bölümünü açan, yapılan uyarıları dikkate almayan yolcular "Kural Dışı Yolcu" kategorisinde yer alacak. Bu sınıfa giren yolcular, yasal mevzuat kapsamında para cezasına çarptırılabilecek.



KABİN MEMURLARINA YENİ GÖREV!

Yayınlanan genelgenin amacı iniş anında meydana gelen kazaların önüne geçilmesi ve yolcu güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, kabin ekiplerinin görev tanımında da değişiklikler yapıldı. İnişin ardından her zaman yapılan uyarıların ve veda anonsuna ek olarak, yolcuların kemer ikaz ışığı sönmeden yerlerinden kalkmamaları gerektiği konusunda özel bir uyarı yapılması zorunlu oldu.



SHGM tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor:



"Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını arttırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan UOD - 2025/01 No.lu "Yolcu Anonsları Genelge"si Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir"