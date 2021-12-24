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Ucuz altına hücum! Vatandaşlar maliyetleri azaltmak için 8 ayar altına yöneldi

24.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz ve altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte düğün hazırlığı yapanlar maliyetleri azaltmak için 8 ayar altın takılarına yöneldi. 8 ayar altın takılar özel kaplama formülleri ve ömür boyu garanti belgeleriyle satışa sunuluyor.

Döviz ve altın fiyatlarındaki düşüş, düğün hazırlığı yapanları, maliyeti diğerlerinden çok daha düşük olan 8 ayar altın takılara yönelişini hızlandırdı.

Birçok kişinin kara gün dostu altın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan hareketlilikten etkilenen emtialar arasında yer aldı. Kolyeden bilekliğe, yüzükten küpeye, altın setlerden çocuk koleksiyonlara kadar aynı fiyata daha fazla takı isteyenler, 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi

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Evlilik hazırlığı yapan çiftler, düğün için istedikleri model ve ağırlıktaki altın takıları daha düşük bir maliyetle alabiliyor. Kuyumcu vitrinlerinde yerini alan ve artık alternatif takı olmaktan çıkan 8 ayar altın, bütçesini verimli kullanmak isteyen bazı çiftlerin önceliği oluyor. 8 ayar altın takılar özel kaplama formülleri ve ömür boyu garanti belgeleriyle satışa sunuluyor.

Kapalıçarşı bölgesinde iş yeri bulunan kuyumcu Kadir Kantarcı, AA muhabirine, Türkiye'de bir dönem "yokluk" göstergesi olarak gösterilmeye çalışılan 8 ayar altının Avrupa'da yıllardır kabul gördüğünü ve kendilerinin de uzun zamandan beri Avrupa ülkelerine toptan 8 ayar altın ihracatı yaptıklarını söyledi.

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Altın piyasasındaki hareketlilik ve alım gücünün azalması dolayısıyla ülkede bu alanda oluşan boşluğu doldurmak için Ar-Ge çalışması başlattıklarını, ardından da iki yıl önce tamamı 8 ayar altın takılardan oluşan iş yerini açtıklarını anlatan Kantarcı, "8 ayarı Türkiye'de toptan olarak ilk yapanlardan biriyiz. Önceleri alternatif takı olarak tercih ediliyordu, şimdi vatandaş cebindeki parayla 14 ayara, 22 ayara kıyasla iki tane ürün alabiliyor. Ya da kendi bütçesine göre en azından beğendiği bir şeyi alıyor. Çünkü 14 ayarla arasında aşağı yukarı yüzde 40'lık bir fiyat farkı var." dedi.

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Günümüz teknolojisiyle 8 ayarı her ürüne uygulayabildiklerini ancak kendilerinin sarrafiye grubu ve bilezik dışındaki takıların satışını yaptıklarını belirten Kantarcı, "Günümüz teknolojisiyle 8 ayarın görüntüsü aynı 22 ayar, 14 ayar gibi istenilen renkte, istenilen kalitede yapılabiliyor. Garantili ürünler zaten, memnuniyetle alıp kullanabiliyorlar. Hem ev ekonomisine katkısı oluyor, hem de vatandaş istediği ürünü alabiliyor, aklı diğer ürünlerde kalmıyor." ifadesini kullandı.

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'30 BİN LİRAYA ALACAĞI ÜRÜNÜ 10 BİN LİRAYA ALMIŞ OLUYOR'

Kantarcı, altının ayarı ne olursa olsun işçilik bedelinin aynı olduğunu vurgularken, "Yatırım açısından hiçbirinin diğerinden farkı yok. 8 ayarda alsa aynı işçiliği ödüyor, 14 ayar da alsa aynı işçiliği ödüyor. Ne oluyor, 30 bin liraya alacağı ürünü 10 bin liraya almış oluyor. İsterse 30 bin liraya bir ürün değil de üç ürün almış oluyor." değerlendirmesini yaptı.

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Kantarcı, piyasadaki hareketlilik sebebiyle 8 ayar altın tasarımlarının yurt dışından olduğu kadar yurt içinden de yoğun talep gördüğünü, bu süreçte yüklü sipariş aldıklarının altını çizdi.

Piyasadaki belirsizliği ortadan kaldırdığına, bu durumun evlenecek çiftleri için fırsat olduğuna dikkati çeken Kantarcı, "Evlenecek arkadaşlara bu konsepte şöyle bir şey sağlıyoruz aslında, altın alışverişi için ortalama 30-40 bin lira ayıran bir vatandaş 8 ayarda bunun yarısına alışverişini yapabiliyor. Geri kalan yarısıyla da yine kendi düğün alışverişine devam ediyor. Haliyle parasının yarısı cebinde kalmış oluyor. Aynı ürün grubunu, aynı takıyı alıyor ama aşağı yukarı yarı fiyatına alıyor." dedi.(AA)

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