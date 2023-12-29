FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ucuz borçlanmada son günler! Bugün başvuru yapanlar 50 bin lira daha az ödeyecek

Ucuz borçlanmada son günler! Bugün başvuru yapanlar 50 bin lira daha az ödeyecek

29.12.2023 09:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni asgari ücret zammının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak. Askerlik ve doğum borçlanmasında bugün başvuru yapanlar 50 bin lira daha az ödeyecek.

Ucuz borçlanmada son günler! Bugün başvuru yapanlar 50 bin lira daha az ödeyecek

Asgari ücret 2024 rakamı Temmuz ayına göre yüzde 49 arttırıldı. 2024 net asgari ücret de 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak.

Askerlik ve doğum borçlanma primleri, kişinin kendi belirlediği prime esas kazanç üzerinden ödeniyor. En düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak.

YENİ YILDA ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Habertürk’ün haberine göre mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 143.09 TL iken yeni asgari ücret üzerinden 213.36 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 77 bin 263 TL’den 115 bin 214 TL’ye yükselecek.

Kadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 103 bin 025 TL’den 153 bin 619 TL’ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 50 bin 594 TL artacak.

Ucuz borçlanmada son gün

Yeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyecekler. Primi yeni asgari ücret üzerinden değil, şu anki asgari ücret üzerinden ödeyecekler.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Türkiye 2023'te rekor tazeledi!Türkiye 2023'te rekor tazeledi!
Çalışan emeklilerin beklediği gün geldiÇalışan emeklilerin beklediği gün geldi
Anahtar Kelimeler:
prim askerlik borçlanması ucuz
En Çok Okunan Haberler
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

Çevreyi kirletenlere kötü haber! 2024 cezaları arttı...

Çevreyi kirletenlere kötü haber! 2024 cezaları arttı...

Altın yatırımcıları dikkat! "2023'te çok kazanmak isteyenler balon oldu" diyerek 2024'ü işaret etti: "Enflasyona karşı koruyacak"

Altın yatırımcıları dikkat! "2023'te çok kazanmak isteyenler balon oldu" diyerek 2024'ü işaret etti: "Enflasyona karşı koruyacak"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.