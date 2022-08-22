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‘Ucuz et’ için yeni hamle: Yüzde 120 arttı ama yetmedi! Göze çarpan ‘İsviçre’ detayı

22.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et fiyatlarında Et ve Süt Kurumu’nun yüzde 35 indirim yapması beklenirken bir hamle de Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık et ﬁyatlarını dengelemek amacıyla 150 bin erkek besilik sığır ithalatı ve koyun ihracatına izin verdi. Ancak kararı yorumlayan uzmanlar fikir ayrılığına düştü. TÜSEDAD Başkanı tarafından yapılan açıklamada İsviçre detayı dikkat çekti.

‘Ucuz et’ için yeni hamle: Yüzde 120 arttı ama yetmedi! Göze çarpan ‘İsviçre’ detayı

Büyükbaş hayvan sayısı 2022 yılı Haziran ayında 17 milyon 876 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise 58 milyon 448 bin olarak açıklandı. Sağımlık ineklerin kesime gönderildiği bu dönemde TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre 2020'ye oranla sığır eti üretimi yüzde 8,9 artarak 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak 94 bin 555 ton, manda eti üretimi ise yüzde 28,6 artarak 10 bin 831 ton oldu. Öte yandan Haziran ayında kapanan kasap dükkanı sayısı 17’ye yükselirken, yeni açılmada ise bu rakam sadece 5 oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ﬁyatlarını dengelemek amacıyla 150 bin erkek besilik sığır ithalatı ve erkek kasaplık toklu (koyun) ihracatına izin verdi. Sektörde bir kesim ithalatın şart olduğunu savunurken bir başka kesim ise bunun çözüm olmadığını ifade etti.

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“FİYATLAR İSVİÇRE İLE AYNI”

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu Twitter paylaşımında, “Türkiye'de et pahalı değil! İsviçre çiftçisi de ben de aynı fiyattan mısırı alıyoruz! İsviçre'de indirim markette et reyonu: bonfile 100gr=250TL Anrikot=212TL 100 gr! Türkiye üreticisini batırıyor. Desteklemeler bile açıklanmıyor. İthal hayvan çözüm değil!” yorumunda bulundu.

ET FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 40’a yakın üründe uygulanan indirimin ardından et fiyatları için de kritik bir açıklama gelmişti. Et fiyatlarında yüzde 35'i bulması beklenen indirim için geri sayıma geçildi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Et ürünlerinde Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak” denilmişti.

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KARKAS ETTE ALIM FİYATLARI YÜZDE 120 ARTTI AMA YETMEDİ

Et ve Süt Kurumu (ESK), geçtiğimiz haftalarda karkas et alım fiyatlarını arttırmış, piyasa regülasyonu çerçevesinde bazı tedbirler aldıklarını açıklayan kurum, kuzu karkas alım fiyatını 88 TL/kg’dan 90 TL/kg’a çıkarmıştı. Ancak son 1 yılda yem maliyetleri arpada yüzde 180, fenni yemde yüzde 170 oranında attı. Karkas et alımlarına yapılan zam yüzde 120’de kalınca üreticilerin beklentileri karşılanmadı.

Gelecekte damızlık hayvan sorunu yaşanabileceğini vurgulayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise, “Önceliğimiz damızlık hayvan kesimlerinin durdurulması, yem başta olmak üzere girdilerdeki fiyat artışlarına yönelik etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi, üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması, tüketiciye ise ulaşılabilir fiyattan gıda sağlayacak politikaları hayata geçirmek olmalıdır. Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Gıda Komitesinin yem fiyatlarındaki artışların olası etkilerini önlemeye yönelik bir yol haritası belirlemiş olmasını da olumlu buluyoruz” ifadelerini kullandı.

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GIDA ENFLASYONUNA KARŞI ‘ÜRETİM ARTIŞI’ TALEBİ

Bayraktar ayrıca, desteğin üreticiyi tatmin edecek miktarda verilmesi ve ödemelerin her ayın sonunda üreticinin hesabına geçmesi gerektiğini belirtirken, "Verilecek bu destekle süt/yem paritesinin ideal parite olan 1,5 seviyelerinde olması sağlanmalıdır. Süt teşvik prim ödemeleri de 4 ay geriden geliyor. Böylesi çok geriden gelen bir desteğin etkisi de sınırlı olacaktır. Destek artırılmalı, ödemeler erkene çekilmelidir. Gıda enflasyonu ile mücadelede üretim artışına daha fazla önem vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et
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