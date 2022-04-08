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Ucuz et satışı başladı! İşte Et ve Süt Kurumu fiyatları belli oldu

08.04.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlar vatandaşın gündemindeyken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün akşam katıldığı televizyon programında ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, Et ve Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi marketlerin 150'sinde et satışlarının başladığını duyurdu. Vatandaş bu haberin ardından kasaptaki fiyatlarla Et ve Süt Kurumu'ndaki fiyatları araştırmaya başladı.

Ucuz et satışı başladı! İşte Et ve Süt Kurumu fiyatları belli oldu

Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Ucuz et için güzel haber dün akşam Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişci, Cumhurbaşkan'nın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu. Et ve Süt Kurumu'ndan satılan et fiyatıtıyla kasaptaki et fiyatları arasındaki fark vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.İşte CNN Türk muhabiri'nin aktardığı Et ve Süt Kurumu'ndan ucuz et fiyatları...

Beklenen oldu: Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte ucuz et ve kıyma alınabilecek yerler...Beklenen oldu: Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte ucuz et ve kıyma alınabilecek yerler...

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YARI YARIYA FARK VAR

Kasaplardaki rakamlara bakıldığında dana pirzola 255 TL'ye satılıyor. Et ve Süt Kurumu'nda ise pirzolaya 152 TL ödeme yapılıyor. Dana kıyma da kasapta 160 TL'ye etiketlenirken, Et ve Süt Kurumu'nda bu rakam 83 TL. Yani Et ve Süt Kurumunda sığır kıyma kasaptaki fiyatın yarısına satılıyor. Tavuk ürünlerine bakıldığında tavuk but kasapta 49 TL, Et ve Süt Kurumu'nda 28 TL. Tavuk fileto da 83 TL'ye kasapta, 44 buçuk TL'ye de Et ve Süt Kurumu'nda etiketleniyor. Ve işlenmiş et ürünleri... Orada da sucuk kasapta 150 TL, Et ve Süt Kurumu'nda 95 TL'ye satılıyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok." dedi.

Kirişci "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ramazan boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışları bugünden itibaren başlamış durumda. Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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