Ucuz kırmızı et satışı başladı! Talep patlaması yaşandı

Kırmızı ete gelen zamlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkan'nın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

TALEP PATLANMASI YAŞANDI

Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Marketler ile Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında Tarım Kredi Marketler'in 150 satış noktasına kıyma ve kuşbaşı Et ve Süt Kurumu tarafından market ortalamalarının yüzde 15-20 altında fiyatlarla satışa sunması ile tüm mağazalarda talep patlaması yaşandı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre etler reyona girer girmez vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

KIYMA 83, KUŞBAŞI 92 LİRA

TKK'nın et reyonunun bulunduğu 76 ildeki 150 şubesinde sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liradan satılmaya başlandı. Ayrıca ESK'nın yine yok satan ürünlerinden olan 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75 lira, kıyma konserve ise ESK şubelerinde 31.50 liradan satıldı.

TAVUK FİYATLARI DA PİYASADAN UCUZ

ÖTE yandan ESK tarafından tavuk but 28 TL, kanat 34 TL, pirzola 36 TL, ciğer ise 16 TL'den satışa sunuluyor. Ambalajlı ürünlerden acılı, baton, kangal ve mangal sucuğun kilosu 95 TL, macar salam 82.5 TL, sosis 81.5 TL'den vatandaşa satıldı. Kıyma döner 120 lira, yaprak döner ise 140 lira olarak belirlendi.

Piyasaya ucuza sürülen etler vatandaşlar tarafından büyük talep ile karşılaştığı ve erken saatlerde tükendiği için TKK mağzalarına daha fazla et gönderilmesini istediler.



