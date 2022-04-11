FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ucuz kırmızı et satışı başladı! Talep patlaması yaşandı

Ucuz kırmızı et satışı başladı! Talep patlaması yaşandı

11.04.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et fiyatlarna gelen zamlar vatandaşın gündemindeyken geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurmuştu. Kararın ardından piyasanın çok altında olan ucuz ete büyük rağbet gösterildi. Etler sabah saatlerinde markete geliyor ve kısa sürede bitiyor.

Ucuz kırmızı et satışı başladı! Talep patlaması yaşandı

Kırmızı ete gelen zamlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkan'nın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

TALEP PATLANMASI YAŞANDI

Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Marketler ile Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında Tarım Kredi Marketler'in 150 satış noktasına kıyma ve kuşbaşı Et ve Süt Kurumu tarafından market ortalamalarının yüzde 15-20 altında fiyatlarla satışa sunması ile tüm mağazalarda talep patlaması yaşandı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre etler reyona girer girmez vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

et1

KIYMA 83, KUŞBAŞI 92 LİRA

TKK'nın et reyonunun bulunduğu 76 ildeki 150 şubesinde sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liradan satılmaya başlandı. Ayrıca ESK'nın yine yok satan ürünlerinden olan 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75 lira, kıyma konserve ise ESK şubelerinde 31.50 liradan satıldı.

TAVUK FİYATLARI DA PİYASADAN UCUZ

ÖTE yandan ESK tarafından tavuk but 28 TL, kanat 34 TL, pirzola 36 TL, ciğer ise 16 TL'den satışa sunuluyor. Ambalajlı ürünlerden acılı, baton, kangal ve mangal sucuğun kilosu 95 TL, macar salam 82.5 TL, sosis 81.5 TL'den vatandaşa satıldı. Kıyma döner 120 lira, yaprak döner ise 140 lira olarak belirlendi.

Piyasaya ucuza sürülen etler vatandaşlar tarafından büyük talep ile karşılaştığı ve erken saatlerde tükendiği için TKK mağzalarına daha fazla et gönderilmesini istediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrikte kritik eşik aşıldı! Bakan Dönmez'den flaş açıklamaElektrikte kritik eşik aşıldı! Bakan Dönmez'den flaş açıklama
AK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklamasıAK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklaması
İslam Memiş'ten yeni dolar tahminiİslam Memiş'ten yeni dolar tahmini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyor

Emekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyor

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"

Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yeni korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yeni korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aralarında 46 yaş fark var! Görenler torunu zannetti ama...

Aralarında 46 yaş fark var! Görenler torunu zannetti ama...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.