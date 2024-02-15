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UKOME'den yeni taksi kararı! İstanbul'a 1038 taksi geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
15.02.2024 15:03 | Son Güncelleme:
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8+1 taksilerden bin 38 tanesinin 4+1 taksiye dönüştürülme teklifi oy çokluğuyla kabul edildi...

UKOME'den yeni taksi kararı! İstanbul'a 1038 taksi geliyor

UKOME’de yapılan oylamada İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen bin 755 adet 8 artı 1 taksiden 1038 adedinin 4 artı 1 olarak normal taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edildi.

Ocak ayında farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, taş ve sopalarla binaya UKOME toplantısının yapıldığı binaya saldırmış ve camları kırarak içeri girmeye çalışmıştı.

İçeriye girmeye çalışan taksicilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etmişti.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede sona ermiş, yaşanan saldırı sonrası birçok taksici gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
taksi
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