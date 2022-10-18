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Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? 150 bin öğrenciye verilecek! Üniversite ulaşım desteği başvuru detayları

18.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşım desteği başvuruları yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Ulaşım desteği ile ilgili müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz.' demişti. Peki, ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? Ulaşım desteği ne kadar?

Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? 150 bin öğrenciye verilecek! Üniversite ulaşım desteği başvuru detayları

Ulaşım desteği başvuru detayları netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu desteğin detaylarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Bakan Yanık açıklamasında, 'Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak.' dedi ve her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Başvuruyu öğrencilerin ailesi de yapabilecek. Başvurular vakıflar tarafından değerlendirilecek. Toplamda 150 bin öğrenciye ulaşım desteğinden yararlanacak.

ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Öğrenci ulaşım desteği ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama yapıldı. Bakan Yanık NTV canlı yayınında konunun detaylarını paylaştı.

ulaşım-desteği

Bakan Yanık açıklamasında, ‘Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak.’ dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Öğrenci ulaşım desteği ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklamada bulunuldu. Erdoğan, üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz”

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