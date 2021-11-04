FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ulaştırma Bakanı: Kanal İstanbul’da ana ihale için görüşmelerimiz sürüyor

Ulaştırma Bakanı: Kanal İstanbul’da ana ihale için görüşmelerimiz sürüyor

04.11.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinde ana ihale için de hazırlık çalışmalarının ve ön görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Ulaştırma Bakanı: Kanal İstanbul’da ana ihale için görüşmelerimiz sürüyor

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı Türkiye 2023 Zirvesi'nde Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, "Ana ihale için görüşmelerimiz sürüyor. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye 2023 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Ana ihale için de görüşmelerimiz, hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Bunun kendi gelirleriyle bu projenin kendini yönetmesi için olağanüstü bir çalışmamız var. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz” dedi.

GEMİ TRAFİĞİNİ AZALTMAK İÇİN ALTERNATİF

Kanal İstanbul’un kendi ekosistemini kendi içinde üretecek dünyanın en gözde projelerinden biri olacağını belirten Karaismailoğlu, yüzlerce geminin her gün İstanbul Boğazı’ndan geçmek için sıra beklediğini ve Türkiye’nin bu projeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

İstanbul Boğazı’ndan güvenli geçiş sayısının 25 bin olduğunu ancak şu anda 40 binin üzerinde geminin geçtiğini belirten Karaismailoğlu, “Buradaki gemi trafiğini azaltmak için alternatife olmazsa olmaz ihtiyacımız var” dedi.

Karaismailoğlu projenin çevresel etkilerinin çok fazla olmayacağını, toprak hareketinin ise İstanbul Havalimanı’ndan da az olacağını söyledi. (REUTERS)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiyat artışları, kamudaki işçi ve memur maaşlarına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiyat artışları, kamudaki işçi ve memur maaşlarına ilişkin açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Belli oldu2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Belli oldu
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Bir yılda sadece 1 lira zam yaptılar!Bir yılda sadece 1 lira zam yaptılar!
Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul Ulaştırma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Bakan Dönmez'den fiyat artışı açıklaması

Bakan Dönmez'den fiyat artışı açıklaması

Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur?

Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.