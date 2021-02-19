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Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Yüzde 50 indirimli olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2021 16:32 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında havayolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için kira bedellerinin iki yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Yüzde 50 indirimli olacak

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında; havayolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için pandemi nedeniyle 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31.01.2021 tarihine ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilecek ve 2021-2022 dönemine ait kira bedelleri 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacak" denildi.

Havacılık sektöründeki işletmeler pandemiye bağlı seyahat kısıtlamaları ve talep düşüşü nedeniyle çeşitli indirim ve teşvikler için bir süredir ilgili kurumlarla görüşmeler içindeydi.

Açıklamada, koronavirüs salgının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerin en aza indirilmesi ve kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için havalimanı/terminal işleticisi şirketlerle yapılan sözleşmelere ilişkin olarak gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. (Reuters)

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