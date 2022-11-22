FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Tren bileti ve PTT'de geçerli olacak: Yüzde 50 indirim...

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Tren bileti ve PTT'de geçerli olacak: Yüzde 50 indirim...

22.11.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Öğretmenler Günü'nü kapsayan 24-30 Kasım haftasında bilet alan öğretmenlere trenlerde yüzde 50, 24 Kasım tarihli PTT gönderilerinde de yüzde 25 indirim uygulayacak. Uygulamadan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ile özel okullarda halen çalışan tüm öğretmenler, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanabilecek.

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Tren bileti ve PTT'de geçerli olacak: Yüzde 50 indirim...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğretmenlere "Öğretmenler Günü" için bir hediye hazırladı. Bu kapsamda, yıl boyunca TCDD Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere tüm tren seyahatlerinde yüzde 15 oranında yapılan indirim, 24-30 Kasım tarihlerinde standart tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 olarak uygulanacak.

İNDİRİMDEN KİMLER FAYDALANACAK?

İndirim uygulamasından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, yükseköğretim kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerinde) çalışan tüm öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanabilecek.

dfbdb

5 YILDA 20,6 BİN ÖĞRETMENE ULAŞILDI

Bakanlık tarafından öğretmenler günü dolayısıyla uygulanan yüzde 50 bilet fiyatı indiriminden 2017'de 4 bin 352, 2018'de 4 bin 567, 2019'da 6 bin 206, 2020'de 1473 ve 2021 yılında 4 bin 4 olmak üzere 20 bin 602 öğretmen faydalandı. Ayrıca, öğretmenlerin PTT vasıtasıyla yapacağı yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargo gönderilerinde de yüzde 25 indirim uygulanacak. İndirim uygulamasından öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesi durumunda faydalanılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A101 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!A101 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Altındaki yükseliş olay olmuştu! Bir yeni hamle de Darphane'denAltındaki yükseliş olay olmuştu! Bir yeni hamle de Darphane'den
Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakamBölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü

En Çok Okunan Haberler

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Emlak vergisi 2022 ikinci taksit için son gün 8 gün

Emlak vergisi 2022 ikinci taksit için son gün 8 gün

Asgari ücret zam beklentileri tek tek hesaplandı!

Asgari ücret zam beklentileri tek tek hesaplandı!

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.