FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi ile ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşık 32 kilometre olacak Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin 824 bin kişinin yaşadığı kentte özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ilçelerindeki 500 bin kişiye hizmet vereceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi ile ilgili açıklama

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat'tan başlayıp Yomra merkeze ulaşacak 31 istasyonlu kent içi raylı sistemini Trabzon'a kazandıracaklarını ifade etti.

Akyazı ile havalimanı arasındaki ilk etabı 15,5 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, Trabzon Valiliği tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı verildiğini vurguladı.

Uraloğlu, raylı sistemin otogar ve havalimanı gibi önemli noktalarda istasyonları olacağını belirterek "Yaklaşık 32 kilometre olan proje genel itibarıyla 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar hattında 500 bin insanımıza hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Akyazı ile havalimanı arasında yapılacak çalışmalara değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk etap kapsamında Karayolları İstasyonu'ndan başlayacak hattımız Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, tanjant, Meydan Parkı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve havalimanı gibi 16 istasyonda hizmet verecek. Söz konusu hattımızda trenlerimiz 9 set halinde 5,5 dakikada bir işleyecek."

"TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un özellikle yaz aylarında artan turist sayısı ve yoğun trafiğine kent içi raylı sistem ile çözüm getireceklerine dikkati çekerek "Böylece toplu taşıma kullanımını da teşvik ederek şehir içindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmış olacağız. Vatandaşlarımız Akyazı havalimanı arasında 22 dakikada, Akçaabat Yomra arasında ise 48 dakikada seyahat edecek." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük 7 bin TL'ye çıkarak rekor kırdı! Günlük 7 bin TL'ye çıkarak rekor kırdı!
Su sorunu çiftçileri alternatif ürüne yönelttiSu sorunu çiftçileri alternatif ürüne yöneltti

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yapamazsın' dediler, 7 ülkeye satıyor! 'Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş'

'Yapamazsın' dediler, 7 ülkeye satıyor! 'Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.