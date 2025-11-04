FİNANS

Ülke genelinde karantina uygulanmıştı! Bakanlık'tan açıklama 'Yüzde 92'si aşılandı' O paylaşımlara adli süreç başlıyor

Bir süredir üreticinin gündeminde oln ŞAP hastalığı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamda, "Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde görülen Şap Hastalığı (SAT1 serotipi) ile mücadele çalışmalarını planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ezgi Sivritepe

Tarım ve Orman Bakanlığı, aylar öncesinde yaptığı açıklamada yeni bir şap serotipi olan SAT1’in görüldüğünü, bu yeni hastalık tipinin yayılmaması için hızlı şekilde tedbir aldığını açıklamıştı. Yeni tipe karşı aşı geliştirildiğini, üretime ve aşılamaya da başlandığını kamuoyu ile paylaşmıştı.

BAKANLIK'TAN ŞAP HASTALIĞI AÇIKLAMASI

Bakanlık tarafından son olarak yapılan açıklamada ise, Şap Hastalığı (SAT1 serotipi) ile mücadele çalışmalarını planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdürüldüğü ifade edildi.

Bakanlık, bazı yanlış bilgilerin kamuoyunda yayılmamsı için detaylı bilgilendirmede bulundu:

• Salgın kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır.

• Aşılama oranı %92’ye ulaşmıştır. Türkiye’deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup, ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır.

• Sahadan düzenli olarak numune akışı sağlanmakta, virüsün genetik yapısı takip edilmektedir.

• Bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatılmıştır. Sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

• Acil Eylem Planı kapsamında tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir. İl ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekipleri, Bakanlığımızın Acil Eylem Planı doğrultusunda koordineli şekilde görev yapmaktadır.

• Veteriner sağlık personeli 7/24 sahadadır. Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla denetim, aşılama ve numune alma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir.

• Konuyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli olarak raporlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
karantina Tarım ve Orman Bakanlığı Şap hastalığı
Haber Gönder
Haber Gönder
