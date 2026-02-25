FİNANS

Ülkelerin Para Birimlerini Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Bazı insanlar vardır, yurt dışına gitmesine gerek kalmadan tüm dünyayı avucunun içi gibi bilir. Bazıları ise daha döviz bürosunun kapısından girmeden kafası karışır... Peki sen hangisisin? Cüzdanındaki TL'yi bir kenara bırak ve dünya piyasalarında küçük bir tura çıkalım.

Ülkelerin Para Birimlerini Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Dünya turuna hazır mısın?

1/8

Japonya denince akla suşi, samuray ve tabii ki bu para birimi gelir. Nedir o?

Japonya denince akla suşi, samuray ve tabii ki bu para birimi gelir. Nedir o?
Yuan
Won
Yen
Baht
2/8

amba, futbol ve karnavalın başkenti Brezilya'dayız. Peki, Brezilyalılar markete gidince hangi parayı harcıyor?

amba, futbol ve karnavalın başkenti Brezilya'dayız. Peki, Brezilyalılar markete gidince hangi parayı harcıyor?
Real
Peso
Bolivar
Sol
3/8

Rusya'nın karlı sokaklarında bir matruşka almak istesen, satıcıya ne uzatırsın?

Rusya'nın karlı sokaklarında bir matruşka almak istesen, satıcıya ne uzatırsın?
Leva
Zloti
Ruble
Forint
4/8

Hindistan'ın o rengarenk sokaklarında, baharat alırken hangi birimi kullanıyorsun?

Hindistan'ın o rengarenk sokaklarında, baharat alırken hangi birimi kullanıyorsun?
Riyal
Rupi
Dirhem
Taka
5/8

Birleşik Krallık (İngiltere) denince akla asalet gelir. Peki, o meşhur sterlinin diğer yaygın adı ne?

Birleşik Krallık (İngiltere) denince akla asalet gelir. Peki, o meşhur sterlinin diğer yaygın adı ne?
Pound
Dolar
Krona
Euro
6/8

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeyiz. Safariye çıktın, ödemeyi neyle yapacaksın?

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeyiz. Safariye çıktın, ödemeyi neyle yapacaksın?
Şilin
Kwacha
Rand
Dinar
7/8

K-Pop ve teknoloji devi Güney Kore'nin cüzdanları süsleyen para birimi hangisi?

K-Pop ve teknoloji devi Güney Kore'nin cüzdanları süsleyen para birimi hangisi?
Yen
Manat
Ringgit
Won
8/8

Final sorusu! Kangurular diyarı Avustralya'da hangi para birimi geçerli?

Final sorusu! Kangurular diyarı Avustralya'da hangi para birimi geçerli?
Avustralya Poundu
Avustralya Şilini
Avustralya Doları
Avustralya Frankı
