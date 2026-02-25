Ülkelerin Para Birimlerini Ne Kadar İyi Biliyorsun?

1/8
Japonya denince akla suşi, samuray ve tabii ki bu para birimi gelir. Nedir o?
2/8
amba, futbol ve karnavalın başkenti Brezilya'dayız. Peki, Brezilyalılar markete gidince hangi parayı harcıyor?
3/8
Rusya'nın karlı sokaklarında bir matruşka almak istesen, satıcıya ne uzatırsın?
4/8
Hindistan'ın o rengarenk sokaklarında, baharat alırken hangi birimi kullanıyorsun?
5/8
Birleşik Krallık (İngiltere) denince akla asalet gelir. Peki, o meşhur sterlinin diğer yaygın adı ne?
6/8
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeyiz. Safariye çıktın, ödemeyi neyle yapacaksın?
7/8
K-Pop ve teknoloji devi Güney Kore'nin cüzdanları süsleyen para birimi hangisi?
8/8
Final sorusu! Kangurular diyarı Avustralya'da hangi para birimi geçerli?