Ülker, 2025 yılı dokuz aylık finansallarını açıkladı!

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2025 yılının dokuz aylık bölümünü 80,9 milyar TL ciroyla kapattığını duyurdu. Şirket aynı dönemi %17,8 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjı ile bitirdi.

Ezgi Sivritepe

Tutarlı, rekabetçi, karlı, sürdürülebilir, insan odaklı büyümeyi hedeflediklerini dile getiren Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı sözlerine şöyle devam etti: “Gelişmeleri, trendleri, riskleri sürekli takip edip, hızlı aksiyonlar almak bizim önemli bir gücümüz. Türkiye’de sektörümüzün lideriyiz. Liderliğimizi güçlü finansal altyapımız, yenilikçi ve tüketici odaklı bakış açımızla koruyoruz. Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük. Ülker ana markamız ve tüm alt markalarımızla “Her Lokmada Mutluluk” ilkemizi sahipleniyor, “Mutlu et, mutlu ol” felsefesiyle hareket ediyoruz.

İnovasyon, Ülker’in başarısında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Yeni ürünler üretmeye devam ettik. Sınırlı sayıdaki Saklıköy Tarlada Zenginleştirilmiş Tahıllı, Hanımeller Sütlü Çikolatalı Kurabiye, Ülker Çikolata Dolu Dolu, Dido Nut Sütlü Çikolatalı Fındıklı, Dankek Rulo Pasta Muzlu bunlardan birkaçı. Ayrıca yeni lezzetimiz fındıklı dolgusu, çıtır kadayıfı ve baklava parçacıklarıyla hazırlanmış sütlü çikolatalı tablet Ülker Çikolata İstanbul’u tüketicilerle buluşturduk. AR-GE’den dijitalleşmeye kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlar, tüketici beklentilerine uygun yeni ürün ve hizmetler geliştirmemizi sağlıyor.”

5 YIL VADELİ SENDİKASYON KREDİSİ

Ülker’in, 2023 yılında aldığı, 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını dile getiren Kölükfakı şu bilgileri aktardı:

“Son 5 yılda özel bir şirket tarafından alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli kredi olma özelliğini de taşıyor. Ülker’in istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz israfsız şirket kültürüyle, küresel gıda sisteminin dönüşümüne katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2014 yılında uzun vadeli hedefler altında topladığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla yönetişim yapımızı sürekli geliştiriyor ve risklere karşı dayanıklılığımızı artırmaya odaklanıyoruz. 2024 Sürdürülebilirlik Raporumuzun yanı sıra ilk kez yayımladığımız Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) doğrultusunda hazırlanan uyum raporumuz ayrı olarak paylaşıldı. Raporda, iklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatlarımızı uluslararası İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) önerileri doğrultusunda hazırlandı. Yönetişim, strateji, risk yönetimi ve metrik-hedefler alanındaki yaklaşımımızı ve ilerlemelerimizi paylaştık."

