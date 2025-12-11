Uludağ eteklerinde oluşturulan bal ormanı arıcıları bekliyor

Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı" kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keles ilçesi Dağdemirci Mahallesi'nde oluşturulan ormana lavanta, zufa otu, ada çayı, sofora, kelebek çalısı gibi aromatik bitkiler ekildi, bal üretimine katkı sunacak akasya ve dut gibi fidanlar dikildi.

Bölgede arıcılığı yaygınlaştırmak ve bal üretimini artırmak için 109 hektarlık alanda oluşturulan ormana, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik kovan yerleri, su depoları ve havuz inşa edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde bal üretimi ve kalitesini artırmak, vatandaşları arıcılığa teşvik etmek amacıyla orman oluşturulduğunu söyledi.

Bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu belirten Şahan, "Keles ilçemizde tesis edilen ilk bal ormanı olma özelliği taşıyor. 109 hektar alan üzerine dikim yoluyla bitkilendirmek suretiyle tesis edildi. Proje kapsamında tesis içinde tel ihata, kovan yerleri, 15 tonluk 6 adet su deposu ve havuz yerleri inşa edildi. Bal ormanı için 2,65 milyon lira yatırım yapıldı." dedi.

BURSA'DA BAL ORMANI SAYISI 22 OLDU!

Şahan, Keles'in halihazırda bal üretimi için uygun iklim koşulları ve bitki çeşitliliğine sahip olduğunu dile getirerek, "Etrafı karaçam, göknar, meşe, gürgen, kestane ağaçlarıyla çevrili eşsiz bir doğası var. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak burada, üretilecek balın kalitesini ve verimini artırmaya yardımcı olmak için çiçeklenme sezonunu uzatmayı, nektar sağlayan aromatik bitkilerin sayısını ve çeşidini artırmayı amaçladık." ifadesini kullandı.

Bal ormanının tesisinde lavanta, zufa otu, ada çayı, sofora, kelebek çalısı ve hayıt bitkilerinden oluşan toplam 40 bin fidan dikildiğini belirten Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"375 koloni kapasitesine sahip alanda yılda ortalama 5 ton bal üretimi hedeflendi. Bursa, zengin bitki örtüsü ve iklim koşullarının elverişli olması sebebiyle ıhlamur, akasya, kekik, lavanta ve kestane balı üretiminde önde gelen illerimizden biridir. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman köylümüz başta olmak üzere vatandaşlarımızın gelirini çeşitlendirmek, ekonomik olarak güçlendirmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Bursa'da 22 bal ormanı tesis edildi."Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır