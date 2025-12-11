FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uludağ eteklerinde oluşturulan bal ormanı arıcıları bekliyor

Bursa'nın Keles ilçesinde 109 hektarlık alanda yaklaşık 40 bin fidan dikilerek oluşturulan bal ormanında yılda 5 ton üretim hedefleniyor.

Uludağ eteklerinde oluşturulan bal ormanı arıcıları bekliyor

Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı" kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keles ilçesi Dağdemirci Mahallesi'nde oluşturulan ormana lavanta, zufa otu, ada çayı, sofora, kelebek çalısı gibi aromatik bitkiler ekildi, bal üretimine katkı sunacak akasya ve dut gibi fidanlar dikildi.

Bölgede arıcılığı yaygınlaştırmak ve bal üretimini artırmak için 109 hektarlık alanda oluşturulan ormana, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik kovan yerleri, su depoları ve havuz inşa edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde bal üretimi ve kalitesini artırmak, vatandaşları arıcılığa teşvik etmek amacıyla orman oluşturulduğunu söyledi.

Uludağ eteklerinde oluşturulan bal ormanı arıcıları bekliyor 1

Bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu belirten Şahan, "Keles ilçemizde tesis edilen ilk bal ormanı olma özelliği taşıyor. 109 hektar alan üzerine dikim yoluyla bitkilendirmek suretiyle tesis edildi. Proje kapsamında tesis içinde tel ihata, kovan yerleri, 15 tonluk 6 adet su deposu ve havuz yerleri inşa edildi. Bal ormanı için 2,65 milyon lira yatırım yapıldı." dedi.

BURSA'DA BAL ORMANI SAYISI 22 OLDU!

Şahan, Keles'in halihazırda bal üretimi için uygun iklim koşulları ve bitki çeşitliliğine sahip olduğunu dile getirerek, "Etrafı karaçam, göknar, meşe, gürgen, kestane ağaçlarıyla çevrili eşsiz bir doğası var. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak burada, üretilecek balın kalitesini ve verimini artırmaya yardımcı olmak için çiçeklenme sezonunu uzatmayı, nektar sağlayan aromatik bitkilerin sayısını ve çeşidini artırmayı amaçladık." ifadesini kullandı.

Uludağ eteklerinde oluşturulan bal ormanı arıcıları bekliyor 2

Bal ormanının tesisinde lavanta, zufa otu, ada çayı, sofora, kelebek çalısı ve hayıt bitkilerinden oluşan toplam 40 bin fidan dikildiğini belirten Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"375 koloni kapasitesine sahip alanda yılda ortalama 5 ton bal üretimi hedeflendi. Bursa, zengin bitki örtüsü ve iklim koşullarının elverişli olması sebebiyle ıhlamur, akasya, kekik, lavanta ve kestane balı üretiminde önde gelen illerimizden biridir. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman köylümüz başta olmak üzere vatandaşlarımızın gelirini çeşitlendirmek, ekonomik olarak güçlendirmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Bursa'da 22 bal ormanı tesis edildi."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"İki yıl içinde tüm Türkiye'yi kapsayacak" diyerek tarih verdi"İki yıl içinde tüm Türkiye'yi kapsayacak" diyerek tarih verdi
Asgari ücret zammında Erdoğan detayını açıkladıAsgari ücret zammında Erdoğan detayını açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa Keles
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.