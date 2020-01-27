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Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk'ten fındık üretimi değerlendirmesi:

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

"Az bir gayret ve çaba ile mevcut verimi iki katına çıkarmamız mümkün hatta biraz daha gayret gösterirsek 3 katına da çıkarabiliriz" - "Önlem alındığında fındıktan şu anda elde ettiğimiz yıllık ortalama 2 milyar dolarlık ihracat gelirimizi çok rahat 4 milyar dolara, çok daha iyi çalışmayla da 6 milyar dolara kadar yükseltebiliriz"

TUĞBA YARDIMCI - Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'nin fındık üretim miktarının yapılacak çalışmalar sayesinde yıllar içinde 3 katına, ihracattan elde edilen yıllık gelirin de 2 milyar dolardan 4-6 milyar dolara kadar çıkartılabileceğini bildirdi.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Arslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 720 bin hektarlık alanda yılda ortalama 700 bin ton fındık üretildiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli bir fındık üreticisi ülke olduğunu belirten Arslantürk, "Fındıkta en verimsiz üretimi yapan ülke biziz. Az bir gayret ve çaba ile mevcut verimi iki katına çıkarmamız mümkün hatta biraz daha gayret gösterirsek 3 katına da çıkarabiliriz." dedi.

Arslantürk, Türkiye'de son 2-3 yıldan beri fındık piyasasında sadece fiyat odaklı yapının terk edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yani üretici de mevcut fiyatlardan memnun. Bu fiyatlar karşılığında fındığı tüketen de memnun. Dünyada fındık tüketimine yönelik bir yükseliş trendi var. Bizim o trendin dışında kalmamamız gerekiyor çünkü dünyada en büyük üretici olan ülke biziz. Ne yapmanız lazım o zaman? Aynı alanda verim ve kaliteyi artıracak bütün uygulamaları devreye almamız lazım. Aldığımızda da kazanacak yine biz olacağız. Bugün elde ettiğimiz geliri 2-3 katına çıkarmamız mümkün. Bunun garantisini biz veriyoruz zaten ihracatçılar olarak. O zaman vatandaş da elini değil, parmağını taşın altına koysa yeter. Bizim beklentimiz bu sadece."

- "Hedefimiz gelecek yıl Türkiye genelinde 250 bin fidan dağıtmak"

Fındıkta verimi artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Arslantürk, bu kapsamda örnek bahçeler kurulduğunu, üreticiye fidan dağıtıldığını dile getirdi.

Arslantürk, üreticilere aralık ayında 7 bin fındık fidanı dağıttıklarını anımsatarak, "Hedefimiz gelecek yıl Türkiye genelinde 250 bin fidan dağıtmak. Hastalıklardan ari fidan üretmek için Fındık Araştırma Enstitüsünün çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Birkaç yıl sonra lisanslı fidan dağıtımına başlayacağız. Artık vatandaş verimli çeşitleri bahçesinde toprakla buluşturabilecek." diye konuştu.

Özellikle Doğu Karadeniz'de gelenekçi yöntemlerle fındık yetiştirildiğinin altını çizen Arslantürk, "Biz onu daha modern bir tarafa taşımayı hedefliyoruz. Bedensel giderleri minimize edip, makine tarımını da işin içine sokup hem maliyetleri düşürmek hem de verim ve kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslantürk, fındığın tamamen emek gücü ile toplandığına işaret ederek, "Son yıllarda eğimli alanlarda bile fındığı toplayabileceğimiz makineler geliştirildi. O makinelerin yaygınlaştırılarak toplama işçiliğinin daha minimize edilmesi hedefleniyor. O da maliyeti doğal olarak düşürüyor. Batı Karadeniz'de ortalama maliyet 4-5 lira iken Doğu Karadeniz'de 8-10 liraya ulaşıyor. Hedefimiz, bunu daha aşağılara çekebilmek." dedi.

- "Fındık üretimine profesyonel açıdan bakanların sayısı artmaya başladı"

Sebahattin Arslantürk, fındıkta gerekli önlemler alındığı takdirde yaşanacak olumlu gelişmelere ilişkin şu görüşlerini paylaştı:

"Önlem alındığında fındıktan şu anda elde ettiğimiz yıllık ortalama 2 milyar dolarlık ihracat gelirimizi çok rahat 4 milyar dolara, çok daha iyi çalışmayla da 6 milyar dolara kadar yükseltebiliriz. Son yıllarda fındık üretimine profesyonel açıdan bakanların sayısı artmaya başladı. Batı Karadeniz ile Samsun bu konuda çok daha hızlı adımlar atıyor. Samsun bölgesinde önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde, şu an 100 bin ton civarında olan üretim 200-250 bin tonu bulacak. Öyle bir görüntü var orada."

Samsun bölgesindeki fındık üreticilerinin çalışmalarının karşılığını almalarından dolayı memnun olduklarını anlatan Arslantürk, "Üretici emeğinin karşılığını aldıkça daha çok efor sarf ediyor. Daha çok efor dediğimiz de 90 gün. Bu da yılın 4'de 1'i eder, bu kadar çalışacaksınız ve karşılığını kat kat alacaksınız. Biz sadece fındıkta değil, tarımın tamamında, tarım işletmelerinin faaliyette olduğu, aynı ticarethaneler gibi bir işletme mantığının hakim olmasından tarafı çünkü öyle olduğu zaman, işin başındaki insanlar her şeye daha profesyonelce yaklaşıyorlar." diye konuştu.

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