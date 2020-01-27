Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk'ten fındık üretimi değerlendirmesi:

TUĞBA YARDIMCI - Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'nin fındık üretim miktarının yapılacak çalışmalar sayesinde yıllar içinde 3 katına, ihracattan elde edilen yıllık gelirin de 2 milyar dolardan 4-6 milyar dolara kadar çıkartılabileceğini bildirdi.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Arslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 720 bin hektarlık alanda yılda ortalama 700 bin ton fındık üretildiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli bir fındık üreticisi ülke olduğunu belirten Arslantürk, "Fındıkta en verimsiz üretimi yapan ülke biziz. Az bir gayret ve çaba ile mevcut verimi iki katına çıkarmamız mümkün hatta biraz daha gayret gösterirsek 3 katına da çıkarabiliriz." dedi.

Arslantürk, Türkiye'de son 2-3 yıldan beri fındık piyasasında sadece fiyat odaklı yapının terk edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yani üretici de mevcut fiyatlardan memnun. Bu fiyatlar karşılığında fındığı tüketen de memnun. Dünyada fındık tüketimine yönelik bir yükseliş trendi var. Bizim o trendin dışında kalmamamız gerekiyor çünkü dünyada en büyük üretici olan ülke biziz. Ne yapmanız lazım o zaman? Aynı alanda verim ve kaliteyi artıracak bütün uygulamaları devreye almamız lazım. Aldığımızda da kazanacak yine biz olacağız. Bugün elde ettiğimiz geliri 2-3 katına çıkarmamız mümkün. Bunun garantisini biz veriyoruz zaten ihracatçılar olarak. O zaman vatandaş da elini değil, parmağını taşın altına koysa yeter. Bizim beklentimiz bu sadece."