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Ulusal Staj Programı nedir, başvurusu nasıl yapılır? Ulusal Staj Programı ile öğrencilere asgari ücret kazanma imkanı

18.10.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Staj Programı ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Ulusal Staj Programı başvurularının başladığını duyurdu ve müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden miktarı 2023'den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.’ dedi. Peki, Ulusal Staj Programı nedir, başvurusu nasıl yapılır?

Ulusal Staj Programı nedir, başvurusu nasıl yapılır? Ulusal Staj Programı ile öğrencilere asgari ücret kazanma imkanı

Ulusal Staj Programı başvurusunun nasıl ve nereden yapıldığı araştırılıyor. Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile gerçekleştirilen bir programdır. Başvurular ilk defa 2020 yılından alınmıştı. Geçtiğimiz yıl işlemler ‘kariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ üzerinden gerçekleştirilmişti.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında, ‘Ulusal Staj programlarının 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden miktarı 2023'den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.’ dedi. Fırsat eşitliği temelinde, liyakati önceleyen programın başvuruları, gençler için "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden alınıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına, ‘Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz.Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir.’ cümleleri ile devam etti.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile gerçekleştirilen bir programdır.
Pilot uygulaması 2020'de gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı'na alınarak tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılan programa, aynı yıl 135 binin üzerinde başvuru yapıldı, 90 binin üzerinde gence staj teklifi gönderildi.
Ulusal Staj Programı'nda değerlemeler, anlık performansı ölçen sınavlar yerine, öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılıyor, her bir öğrenci için hesaplanan yeterlilik puanları profillerine ekleniyor.
Adayların profili, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na aktarılıyor. Sistemde, öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin isimleri ve cinsiyet bilgilerine de yer verilmiyor.
İşverenler, adayların kişisel bilgilerini görmeden staj tekliflerini sunuyor, böylece gençler, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek "seçilmeyi bekleyen" değil, "staj yapacağı kurumu seçen" yetenekler haline geliyor.

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