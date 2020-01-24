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ULUSKON, Cezayir ile ekonomik, sosyal ve kültürel konularda işbirliğine gidecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cezayir’le ekonomik, sosyal ve kültürel konularda işbirliğine hazır olduklarını söyledi.Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi, Başkan Atasoy’u ziyaret etti.

ULUSKON, Cezayir ile ekonomik, sosyal ve kültürel konularda işbirliğine gidecek

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cezayir’le ekonomik, sosyal ve kültürel konularda işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi, Başkan Atasoy’u ziyaret etti. Ziyarette karlıklı iş birliğinin önemine vurgu yapan Büyükelçi Adjabi, ULSKON ile ilişkilerin geliştirilmesinin Türkiye ve Cezayir’in yararına olacağını aktardı.
Başkan Atasoy ise ziyaretten dolayı Büyükelçi Adjabi’ye teşekkür etti. Cezayir’le ekonomik, sosyal ve kültürel konularda işbirliğine hazır olduklarını kaydeden Başkan Atasoy, karşılıklı olarak ihracat, ithalat ve yatırımların artması için ULUSKON olarak ellerinden gelen desteği göstereceklerini dile getirdi.

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