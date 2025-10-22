FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Umreye gitmek isteyenlere tuzak! Tur parası bahis sitesinden çıktı

Ankara'da bir kişi umre turu vaadiyle dolandırıldı. Umre ibadetine götürme vaadiyle müşteki P.B.’den 39 bin 500 lira para alarak bahis hesabına gönderen sanık Hüseyin Kartaler, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Umreye gitmek isteyenlere tuzak! Tur parası bahis sitesinden çıktı

Olay 20 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da yaşandı. Müşteki P.B., umre ziyaretini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden umre programı düzenleyen sanık Hüseyin Kartaler ile iletişime geçti. Şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoları izlemesiyle güven duyan müşteki P.B., sanık Kartaler’in hesabına 1450 dolar olan 39 bin 500 lirayı gönderdi. 5 Şubat tarihinde hareket edileceğini ifade eden sanık, kafilenin kalabalık olması sebebiyle ziyaretin 8 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Müşteki P.B., ise söylenen güne kadar bekledi. Tarih geldiğinde sanığın telefonuna ulaşamayan P.B. durumdan endişelenerek dolandırıldığını anladı.

"UMRE İÇİN TOPLADIĞI PARAYLA BİRLİKTE 200 BİN LİRAYI BAHİS HESABINA AKTARDI"

Ardından müşteki P.B., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sanık Kartaler hakkında şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame kapsamında Kartaler’in umre için ödenen 39 bin 500 lirayla birlikte 200 bin lirayı, bahis şirketinde bulunan hesabına gönderdiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında Kartaler, 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklandı.

"BORÇ VERDİĞİM ORTAĞIM PARAYI ÖDEMEYİNCE UÇAĞI KALDIRAMADIK"

SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan sanık Hüseyin Kartaler müştekiyi tanımadığını ifade ederek, "Müşteki benimle görüşme yapmış olabilir, müştekinin para gönderdiği banka hesabı bana aittir ben kullanıyorum. Müşteki şahısın bulunduğu kafile 5 Şubat 2024 tarihinde umreye gidecekken kafilenin kalabalık olması nedeniyle 9 Şubat 2024 tarihine ertelendi. Bu kafiledeki bazı kişilere vize çıkmadı ve ortağımın para istemesi nedeniyle 2.5 milyon lirayı banka hesabımdan gönderdim. Borç verdiğim kişi parayı ödemeyince uçağı kaldıramadık, ben 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklandığım için kafilede bulunan diğer şehirdeki kişiler bana ulaşamadı, bu nedenle şikayette bulundular, ben kimseyi dolandırmadım üzerime açılan suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulundu.

4 YIL HAPİS VE 10 BİN LİRA PARA CEZASI!

Yargılamanın tamamlanıp dosyanın karara bağlanmasıyla sanık Hüseyin Karaler, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Umreye gitmek isteyenlere tuzak! Tur parası bahis sitesinden çıktı 1

"MÜVEKKİLİMİN HALEN 39 BİN 500 LİRA ZARARI GİDERİLMEMİŞTİR"

Yaşanan olay neticesinde maddi ve manevi zarar gören müşteki P.B.’nin avukatı Ayşenur Çelik, "Müvekkilim 20 Ekim 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden umre kafileleri düzenleyen bir grupla, bir şahısla tanışıyor. Etkinliklerini, hitabet tarzlarını ve yapmış oldukları programları çok beğendiği için de onlarla birlikte umreye katılmaya karar veriyor. En son 8 Şubat 2024 tarihinde de umreye gitmek için gerekli olan meblağ bin 450 dolara tekabül eden 39 bin 500 lirayı sanığın hesabına havale ediyor. Ancak bir türlü sanığın deyimiyle uçak kalkmıyor, Umreye gidemiyorlar. Bunun üzerine şikayetçi olduk, iddianamemiz düzenlendi, yargılamamız bitti. Şahıs 4 yıl hapis cezası ve 10 bin lira para cezası ile cezalandırıldı. Neticeden verilen ceza evet bizi tatmin etti, ancak müvekkilimin halen Türk Lirası cinsinden 39 bin 500 lira zararı giderilmemiştir. Müvekkilimin manevi duygularıyla oynanmış, umreye götüreceğiz vaadinde bulunulmuş ancak bu hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir" ifadelerinde bulundu.

"SANIĞIN PARAYI BAHİS HESABINA AKTARDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Sanığın yargılama aşamasındaki beyanından bahseden avukat Çelik, "Sanığın mahkeme heyeti önünde vermiş olduğu beyanlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. O da şöyle ben parayı arkadaşıma borç verdim, borç verdiğim için arkadaşım borcunu ödemediğinden dolayı da uçağı kaldıramadık. Oysa ki sayın mahkemece yapılan araştırmalarda açığa çıktı ki sanık bu paraların tamamını "nesine.com"da değerlendirmiş, şans oyunları oynamış. Dolayısıyla müvekkilim gibi mağdur kişilerin paralarıyla aslında gününü gün etmiştir" dedi.

"UMRE VE HAC ZİYARETİ GİBİ DURUMLARDA DİYANETE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARDAN DESTEK ALIN"

Bu gibi olaylarla ilgili uyarılarda bulunan avukat Çelik, "İnsanlara bu noktada şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen manevi değerlerinizle alakalı durumlarda özellikle umre ve hac ziyareti gibi durumlarda diyanete bağlı kurum ve kuruluşlardan destek alın. Mutlaka tanınır ve güvenilir olmalarını teyit edin. Sözleşmelerinizi yaparken gerekirse bir avukattan görüş alın. Bu şekilde manevi değerlerinizin sömürülmesine aynı zamanda da maddi kayıplara uğramamaya dikkat edin" uyarısında bulundu.Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı olduİstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı oldu
Batman’da abartı egzoz kullanan sürücülere cezaBatman’da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza

Anahtar Kelimeler:
bahis Umre soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.