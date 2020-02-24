Üniversite mezunlarına kamuda staj imkanı geliyor

"Biz öğrenciyken 'Dünyada en çok üniversite ABD'de var.' diyorduk, kaç tane? 3 bin tane şu an. Dünyada en çok üniversite nerede? Çin'de kaç tane? 5 bin tane. Nüfusu 1,5-2 milyon olan Avrupa ülkelerinde bile üniversite sayıları 40-50 iken, bizim 70 üniversite ile devam etmeye çalışmamız 82 milyona haksızlık olurdu. Evet, üniversiteler açtık, onlara güzel kampüsler, yurtlar yaptık. Şimdi o üniversitelerde yetişen öğrencilerin yeteneklerini, iş fırsatlarını geliştirmeye yönelik projeler oluşturuyoruz.

İlki Edirne'de yapılan kariyer fuarlarının Türkiye'de 10 organizasyon şeklinde gerçekleştirileceğini ifade eden Atay, "Gerek şirketlerin katılımı gerek organizasyondaki coşkuyu görünce iyi ki Trakya'dan başlamışız dedim." şeklinde konuştu.

Atay, açılış törenindeki konuşmasında, medeniyetlere ev sahipliği yapan Edirne'nin aynı zamanda sanata, kültüre ve tarihe saygısıyla da öne çıktığını söyledi.

Üniversite eğitimi almaya hak kazanmış tüm gençlerimizin yetenek olduğuna inanıyoruz. Siz de kendinize inanın."

KAMUDA STAJ İMKANI

Atay, kamuda staj imkanlarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Hazine ve Maliye Bakanımızdan sözü aldık." diyen Atay, şu bilgileri paylaştı:

"Altyapısını kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haberini medyadan duyarsınız ama Yetenek Kapısı (yetenekkapisi.org) üzerinden daha rahat duyacaksınız.

Her meslekte ... Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi 21. yüzyıl için yeterli görmüyoruz. Üniversite eğitimi alan gençlerimiz stajını yapabilmeli, yapması gerektiği zaman da stajında sigortası, harçlığı karşılanmalı. Bu, bir finansman gerektiriyor. Onu da temin ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah organizasyonu başarıyla yapıp bu yıl içinde bu fırsatı sunmak istiyoruz."

Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak kısa sürede mezun öğrencilerin çalışma durumları ile üniversite personelinin aidiyet ve memnuniyetlerinin ölçüldüğünü, öğrencilerin üniversitelerden memnuniyetlerinin de ölçüleceğini belirtti.