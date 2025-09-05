Üniversitelerin açılmasına az bir süre kaldı! İstanbul'da kira fiyatları uçtu: Zirvede o ilçe var

Eskiden kiralık evlerde tercih sebebi çarşıya ya da pazara yakınlık olurken, yeni dönemde kriterler değişti. Artık üniversite kampüslerine yakın olan semtlerde kiralar yüzde 40’ın üzerinde farkla diğer bölgelerin önüne geçti.

ZİRVE KADIKÖY'DE!

Kadıköy, İstanbul genelinde kira ortalamasında zirvede yer aldı. İlçede ortalama bir 2+1 ya da 3+1 dairenin fiyatı 56 bin lirayı buluyor. Sarıyer 54 bin, Beşiktaş ve Zeytinburnu ise 51 bin lira ile Kadıköy’ü takip ediyor. Anadolu yakasının gözde ilçesi Kadıköy’de kira artış oranı yalnızca yüzde 7,83 olmasına rağmen yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

EN BÜYÜK ARTIŞ ZEYTİNBURNU'NDA!

Mayıs-Eylül döneminde kira artışında lider Zeytinburnu oldu. İlçede yüzde 20’lik artış yaşandı. Ulaşım kolaylığı ve üniversitelere yakınlık nedeniyle kira ortalaması 50 bin liranın üzerine çıktı.

KİRA İÇİN EN UYGUN İLÇELER

Ekol TV'nin haberine göre İstanbul’da en düşük kira ortalaması 16 bin lira ile Esenyurt’ta ölçüldü. Esenyurt’u Arnavutköy ve Çatalca izledi.