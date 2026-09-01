FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Üniversitelilere burs desteği! Başvurular başladı, şartlar belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üniversite öğrencilerine yönelik yeni burs programında başvurular başladı. Başarı kriterlerini karşılayan öğrencileri maddi desteğin yanı sıra mentörlük fırsatı da bekliyor.

Üniversitelilere burs desteği! Başvurular başladı, şartlar belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik hayata geçirilen başarı bursu programında başvuru süreci başladı. 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren ve belirlenen 41 lisans programından birine yerleşen 500 öğrenci, aylık 13 bin 750 lira burs alma imkanından yararlanacak.

Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayının başında Araştırma Burs Programlarını hayata geçirdi. Başarı ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşan programla, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilecek gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Programın ilk başvurusu ise lisans öğrencilerine yönelik başarı bursu kategorisinde açıldı. Başvurular, 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla https://burs.tenmak.gov.tr/ adresinden alınmaya başlandı.

Üniversitelilere burs desteği! Başvurular başladı, şartlar belli oldu 1

BURS İÇİN 500 ÖĞRENCİ SEÇİLECEK

'TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı' kapsamında 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvuru yapabilecek. Program kapsamında 41 farklı lisans programına yerleşmiş toplam 500 öğrenciye burs desteği sağlanacak.

Birinci sınıfını tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adaylardan genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı aranacak. Başvuru koşullarını karşılayan öğrenciler, kendi bölümleri içinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamalarına göre sıralanacak.

Her bölüm için belirlenen kontenjan dahilinde, başarı sıralaması en yüksek olan öğrenciler burs programına dahil edilecek. Programa kabul edilen öğrencilere aylık 13 bin 750 lira burs ödemesi yapılacak.

Üniversitelilere burs desteği! Başvurular başladı, şartlar belli oldu 2

EĞİTİM ALANINA GÖRE MENTÖR DESTEĞİ

TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı'na kabul edilen öğrenciler yalnızca maddi destekten yararlanmayacak. Bursiyerlere, eğitim aldıkları alanlar ile kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak TENMAK bünyesinde görev yapan uzmanlar ve alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler atanacak.

Üniversitelilere burs desteği! Başvurular başladı, şartlar belli oldu 3

BAYRAKTAR'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sanal medya hesabından burs programına ilişkin paylaşım yaptı.

Bayraktar açıklamasında, "Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS’de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkanı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustosta 52,7'ye yükseldiAvro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustosta 52,7'ye yükseldi
Lisanssız elektrik üretiminde 13,3 megavatlık kapasite tahsis edildiLisanssız elektrik üretiminde 13,3 megavatlık kapasite tahsis edildi

Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı burs öğrenci üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.