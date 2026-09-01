Üniversitelilere burs desteği! Başvurular başladı, şartlar belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik hayata geçirilen başarı bursu programında başvuru süreci başladı. 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren ve belirlenen 41 lisans programından birine yerleşen 500 öğrenci, aylık 13 bin 750 lira burs alma imkanından yararlanacak.

Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayının başında Araştırma Burs Programlarını hayata geçirdi. Başarı ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşan programla, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilecek gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Programın ilk başvurusu ise lisans öğrencilerine yönelik başarı bursu kategorisinde açıldı. Başvurular, 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla https://burs.tenmak.gov.tr/ adresinden alınmaya başlandı.

BURS İÇİN 500 ÖĞRENCİ SEÇİLECEK

'TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı' kapsamında 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvuru yapabilecek. Program kapsamında 41 farklı lisans programına yerleşmiş toplam 500 öğrenciye burs desteği sağlanacak.

Birinci sınıfını tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adaylardan genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı aranacak. Başvuru koşullarını karşılayan öğrenciler, kendi bölümleri içinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamalarına göre sıralanacak.

Her bölüm için belirlenen kontenjan dahilinde, başarı sıralaması en yüksek olan öğrenciler burs programına dahil edilecek. Programa kabul edilen öğrencilere aylık 13 bin 750 lira burs ödemesi yapılacak.

EĞİTİM ALANINA GÖRE MENTÖR DESTEĞİ

TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı'na kabul edilen öğrenciler yalnızca maddi destekten yararlanmayacak. Bursiyerlere, eğitim aldıkları alanlar ile kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak TENMAK bünyesinde görev yapan uzmanlar ve alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler atanacak.

BAYRAKTAR'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sanal medya hesabından burs programına ilişkin paylaşım yaptı.

Bayraktar açıklamasında, "Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS’de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkanı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır