Ünlü bankacıdan korkutan uyarı! Fiyatlar yüksek kalacak

İsviçreli Bankacılık devi UBS Group AG CEO’su Sergio Ermotti, Orta Doğu’daki gerilimin etkileri sürerken enerji fiyatlarının yakın vadede yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğini söyledi. Ermotti, bu durumun küresel tedarik zincirinde enflasyonist baskıları artırabileceğine dikkat çekti.

Bloomberg TV’ye Pekin’de verdiği röportajda konuşan Ermotti, "Enerji fiyatlarının öngörülebilir gelecekte yüksek kalması muhtemel. Bu da tedarik zincirinde enflasyon baskısı yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde riskten kaçış eğilimi öne çıktı. Donald Trump’ın, enerji akışları açısından kritik önemdeki bir su yolunun yeniden açılması için İran’a süre vermesinin ardından hisse senetleri ve ABD tahvilleri geriledi.

Petrol piyasasında ise sert yükseliş dikkat çekti. Brent crude oil fiyatı yıl başından bu yana yüzde 80’den fazla artarak varil başına yaklaşık 112 dolar seviyesine ulaştı.

MÜŞTERİLER GENELDE SAKİN

Ermotti, çatışmalara rağmen UBS müşterilerinin varlık dağılımında keskin değişikliklere gitmediğini belirterek, “Müşteriler genel olarak sakin. Büyük çaplı bir portföy kayması görmüyoruz, ancak ekonomik baskı zamanla piyasalara yansıyacaktır” dedi.

Krizinin etkilerinin tam olarak fiyatlanmasının zaman alacağını vurgulayan Ermotti, yatırımcıların şokun sindirilme süresini değerlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Yılın başından itibaren portföylerde çeşitlendirmenin arttığını söyleyen Ermotti, özellikle yapay zeka odaklı teknoloji yatırımlarından daha dengeli portföylere geçişin son haftalardaki gelişmeler ışığında “isabetli bir adım” olduğunu kaydetti.