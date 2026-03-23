FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ünlü bankacıdan korkutan uyarı! Fiyatlar yüksek kalacak

İsviçre Bankası UBS'in CEO’su Sergio Ermotti, enerji fiyatlarının yakın vadede yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğini söyledi. Ermotti, bu durumun enflasyonist baskıları artırabileceğine dikkat çekti.

Ünlü bankacıdan korkutan uyarı! Fiyatlar yüksek kalacak
Cansu Çamcı

İsviçreli Bankacılık devi UBS Group AG CEO’su Sergio Ermotti, Orta Doğu’daki gerilimin etkileri sürerken enerji fiyatlarının yakın vadede yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğini söyledi. Ermotti, bu durumun küresel tedarik zincirinde enflasyonist baskıları artırabileceğine dikkat çekti.

Bloomberg TV’ye Pekin’de verdiği röportajda konuşan Ermotti, "Enerji fiyatlarının öngörülebilir gelecekte yüksek kalması muhtemel. Bu da tedarik zincirinde enflasyon baskısı yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

Ünlü bankacıdan korkutan uyarı! Fiyatlar yüksek kalacak 1

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde riskten kaçış eğilimi öne çıktı. Donald Trump’ın, enerji akışları açısından kritik önemdeki bir su yolunun yeniden açılması için İran’a süre vermesinin ardından hisse senetleri ve ABD tahvilleri geriledi.

Petrol piyasasında ise sert yükseliş dikkat çekti. Brent crude oil fiyatı yıl başından bu yana yüzde 80’den fazla artarak varil başına yaklaşık 112 dolar seviyesine ulaştı.

MÜŞTERİLER GENELDE SAKİN

Ermotti, çatışmalara rağmen UBS müşterilerinin varlık dağılımında keskin değişikliklere gitmediğini belirterek, “Müşteriler genel olarak sakin. Büyük çaplı bir portföy kayması görmüyoruz, ancak ekonomik baskı zamanla piyasalara yansıyacaktır” dedi.

Krizinin etkilerinin tam olarak fiyatlanmasının zaman alacağını vurgulayan Ermotti, yatırımcıların şokun sindirilme süresini değerlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Yılın başından itibaren portföylerde çeşitlendirmenin arttığını söyleyen Ermotti, özellikle yapay zeka odaklı teknoloji yatırımlarından daha dengeli portföylere geçişin son haftalardaki gelişmeler ışığında “isabetli bir adım” olduğunu kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
banka enerji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.