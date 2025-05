Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, İngiltere örneğini verdi ve isyan etti: "Kasaya geldik, inanılmaz bir fiyat"

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-E ekranlarında katıldığı programda enflasyon ve hayat pahalılığı hakkında konuştu. Eşiyle yaptığı market alışverişinden örnek veren Eğilmez, "Taksilerde indi-bindi ücreti 135 lira olmuş, marketlerde girdi-çıktı bedeli de 500 lira olmuş. Ama ortada et falan yok ha yanlış anlaşılmasın. Onları da koydunuz mu 1500 liraya çıkar" ifadelerini kullandı.

Mahfi Eğilmez, hayat pahalılığı konusunda değerlendirmelerini şu sözlerle aktardı;

"HAYAT PAHALILIĞI HERKES İÇİN YOK"

"Enflasyon tabi ilginç. Bir yandan da hayat pahalılığı var. İkisi aynı şey değil tabi. Hayat pahalılığı herkes için aynı değil. Ücretleri enflasyon üzerinde artanlar için öyle bir sorun yok. Ama bunun altında kalan insanlar için gıda enflasyonu sorunu var. İnsanların çok harcaması da gıda harcamasıyla ilgili.

"ESKİDEN İNGİLTERE'DE BÖYLE YAPARDIK"

Ben bir örnekle açıklamak istiyorum. Eşimle bu sabah markete gittik. Bir şeyler aldık. Aldığımız şeyler içinde et yok, süt, yok, peynir yok. Meyve sebze aldık. Eskiden İngiltere'de tane tane şeyler alırdık çok şaşırırdık. Ne bileyim üç tane patlıcan üç tane salatalık beş tane domates filan. Aldık, bir geldik kasaya ki inanılmaz bir fiyat. Her şey o kadar pahalılanmış ki! Her gün görüyoruz bunları zaten de bugün bu örnekle açıklamak istedim.

"MARKETLERDE GİRDİ-ÇIKTI BEDELİ DE 500 LİRA OLMUŞ"

Taksilerde indi-bindi ücreti 135 lira olmuş, marketlerde girdi-çıktı bedeli de 500 lira olmuş. Ama ortada et falan yok ha yanlış anlaşılmasın. Onları da koydunuz mu 1500 liraya çıkar. Bir sakız alıyorsunuz 35 lira falan. Mallar arasında fiyat ilişkileri koptu.

Karşılaştıramıyoruz olayı. Algımızı yitirdik, Çok tuhaf bir yere geldik."