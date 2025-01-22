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Ünlü fenomen o uygulamaya teklif verdi! Satın alabilir hatta CEO bile olabilir... Yatırımcılar adeta birbiriyle yarışıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.01.2025 16:03
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ABD'deki TikTok yasağına ilişkin belirsizlik sürerken, ünlü YouTuber MrBeast, ByteDance’e resmi bir teklif sunduğunu açıkladı. TikTok'u satın almak için bazı milyarderlerle görüşmeler yapan MrBeast, teklifini "çılgın" olarak nitelendirirken, yeni CEO olma ihtimalinin sinyallerini verdi. TikTok'un geleceğiyle ilgili pek çok iddia dolaşırken, Elon Musk, Amazon ve Oracle gibi dev şirketler de potansiyel alıcılar arasında yer alıyor.

Ünlü fenomen o uygulamaya teklif verdi! Satın alabilir hatta CEO bile olabilir... Yatırımcılar adeta birbiriyle yarışıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde, Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu TikTok uygulamasını yasaklama kararı almıştı. 19 Ocak tarihinde uygulama ABD'de kullanıma kapandı. Ancak yasak 12 saat uygulanabildi ve tepkiler sebebiyle geri kullanıma açıdı. Başkan Trump'ın Pazartesi günü herhangi bir olası yasağı 75 gün erteleyen idari kararnameyi imzalasıyla uygulamaya girişler yeniden başladı.

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FIRSATTAN İSTİFADE DEDİ...

YouTuber MrBeast ise kapanan TikTok'u satın almak için resmi bir teklifte bulunduğunu duyurdu. ABD ve TikTok arasındaki gerilim sürerken sosyal medya fenomeni, ByteDance'e TikTok'un satışını önerdi. Harekete geçen Youtuber, bazı milyarderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

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TİKTOK'A YENİ CEO MU GELİYOR?

Sosyal medyasından duyurduğu videoda MrBeast, resmen teklif yaptığını duyurdu. Teklifin içeriği bilinmemekle birlikte kendisi bu teklifi 'çılgın' olarak tanımladı. Arkasından yaptığı duyuruda ise yeni CEO olabileceğinin sinyallerini verdi.

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YATIRIMCILAR EL ELE VERDİ

Bloomberg'de yer alan bir rapora göre İşveren.com'un CEO'su Jesse Tinsley ve İşveren.com, TikTok'u kurtarmak için YouTuber MrBeast ve diğer yatırımcılarla el ele verdi. İhalenin tutarını ise açıklamadılar. Grubun hukuk müşavirleri arasında Trump'ın seçtiği başsavcı Pam Bondi'nin kardeşi Brad Bondi de yer alıyor. TikTok'un sahibi ByteDance'in teklifi ciddi olarak değerlendirip değerlendirmediği belli değil.

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Diğer yanda potansiyel alıcılar arasında Elon Musk, Amazon, Oracle ve milyarder yatırımcı ve girişimci Frank McCourt'un liderliğindeki bir sendika da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube tiktok abd trump MrBeast
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