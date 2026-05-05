Ünlü hamburgercideki skandal cezasız kalmadı: Bakanlık faturayı kesti!

İstanbul'daki ünlü fast-food zincirinde bir anne ile çocuğunun mekandan kovulması infial yaratmıştı. Ticaret Bakanlığı, hamburger devi işletmenin şubesine skandalın faturasını kesti.

Ünlü fast-food zincirinin İstanbul Tarabya şubesindeki skandal tepkilerin odağına yerleşirken Ticaret Bakanlığı kayıtsız kalmadı. Hayırsever bir vatandaşın parasını ödeyip yemek ısmarladığı ihtiyaç sahibi anne ve küçük kızı, "fakir" oldukları öne sürülerek restorandan içeri sokulmak istenmemişti. Bakanlık olayla ilgili harekete geçti.

"HİÇBİR ÇOCUK VE HİÇBİR ANNE MEKANDAN DIŞLANAMAZ"

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada "Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; “burada oturamazsın” denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır" dendi.

"MEVZUATA AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLDİ, İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Konunun Ticaret Bakanlığı tarafından ciddiyetle ele alındığı belirtilirken, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin aynı gün içerisinde söz konusu restorana denetim gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildiği, işletmeye idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

"TUTANAK ALTINA ALINDI"

Bakanlık, infial yaratan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili “Haksız Ticari Uygulama” kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır."

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, bir hamburger zincirinin şubesinde bir hayırseverin yemek ısmarladığı anne ve kıza, işletme çalışanları tarafından restoranda yemek yiyemeyecekleri ve sadece paket servis alabilecekleri bildirildi. Restoran yöneticisinin de durumu destekleyen ifadeler kullanması üzerine diğer müşterilerin tepki gösterdiği ve ailenin ancak bu tepkiler sonucunda servis alabildiği aktarıldı.

