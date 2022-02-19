FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ünlü iş insanı 'Berber Yaşar'ın acı günü

Ünlü iş insanı 'Berber Yaşar'ın acı günü

19.02.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Berber Yaşar" olarak tanınan iş adamı Yaşar Aktürk'ün 3 senedir kanser tedavisi gören eşi Alev Aktürk 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü iş insanı 'Berber Yaşar'ın acı günü

"Berber Yaşar" olarak tanınan iş adamı Aktürk Oteller Grubu (Zurich Hotel, Pierre Loti Hotel, Grand Beyazıt Hotel, Hotel Villa Zurich, Carlton Hotel Istanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aktürk'ün eşi Alev Aktürk yaşamını yitirdi.

is-adami-yasar-akturkun-esi-alev-akturk-son-yolculuguna-ugurlandi_4908_dhaphoto3

3 senedir kanser tedavisi gören Alev Aktürk 74 yaşında yaşamını yitirdi. Alev Aktürk'ün cenazesine çok sayıda işadamı, sevenleri ve yakınları katıldı. Alev Aktürk'ün naaşı omuzlarda taşınarak Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi. Taziyeleri Yaşar Aktürk ve yakınları kabul etti. Öğle namazı vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Aktürk'ün naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere götürüldü.

"48 SENE İÇERİSİNDE BİR GÜN KAVGAMIZ OLMAMIŞTIR"

is-adami-yasar-akturkun-esi-alev-akturk-son-yolculuguna-ugurlandi_4908_dhaphoto5

Yaşar Aktürk, "Gelen herkesin ayağına sağlık, her yerden geldiler. Allah rahmet eylesin 48 senelik eşimdi. Tedavi süreci rahat geçti, ben evi hastaneye çevirmiştim. Ağrı, sancı çektirmedik, 'ah' dedirttirmedik. Biz helalleştik, ruhunu teslim etti mübarek ayda. 48 sene içerisinde bir gün kavgamız olmamıştır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay son noktayı koydu: İstifa etmeden önce başka işe girmek…Yargıtay son noktayı koydu: İstifa etmeden önce başka işe girmek…
İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...
Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda... Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...
Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

SGK borç çıkarmıştı! Mahkemeye başvurdu borcu silindi…

SGK borç çıkarmıştı! Mahkemeye başvurdu borcu silindi…

EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

SGK'dan dikkat çeken yönetmelik değişikliği: Veriler artık...

SGK'dan dikkat çeken yönetmelik değişikliği: Veriler artık...

Bakan Bilgin duyurdu! Migros çalışanlarıyla ilgili harekete geçildi

Bakan Bilgin duyurdu! Migros çalışanlarıyla ilgili harekete geçildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.