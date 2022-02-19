Ünlü iş insanı 'Berber Yaşar'ın acı günü

"Berber Yaşar" olarak tanınan iş adamı Aktürk Oteller Grubu (Zurich Hotel, Pierre Loti Hotel, Grand Beyazıt Hotel, Hotel Villa Zurich, Carlton Hotel Istanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aktürk'ün eşi Alev Aktürk yaşamını yitirdi.

3 senedir kanser tedavisi gören Alev Aktürk 74 yaşında yaşamını yitirdi. Alev Aktürk'ün cenazesine çok sayıda işadamı, sevenleri ve yakınları katıldı. Alev Aktürk'ün naaşı omuzlarda taşınarak Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi. Taziyeleri Yaşar Aktürk ve yakınları kabul etti. Öğle namazı vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Aktürk'ün naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere götürüldü.

"48 SENE İÇERİSİNDE BİR GÜN KAVGAMIZ OLMAMIŞTIR"

Yaşar Aktürk, "Gelen herkesin ayağına sağlık, her yerden geldiler. Allah rahmet eylesin 48 senelik eşimdi. Tedavi süreci rahat geçti, ben evi hastaneye çevirmiştim. Ağrı, sancı çektirmedik, 'ah' dedirttirmedik. Biz helalleştik, ruhunu teslim etti mübarek ayda. 48 sene içerisinde bir gün kavgamız olmamıştır" dedi.

