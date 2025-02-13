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Ünlü iş insanı İzzet Garih'in başı dertte! Ölümle tehdit edildi, ofisi basıldı... Babasının ölümünü hatırlatarak şikayette bulundu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2025 08:59
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Türkiye'nin en bilindik markalarından olan Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih peş peşe tehditlerle korku dolu günler geçiriyor. Önce sosyal medyadan tehdit eden ardından şirket binasına girmeye çalışan Ahmet Furkan B., önce gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Saldırganın ifadesinde 'İzzet Garih'in kardeşiyim' demesi dikkat çekti. 2001 yılında suikasta uğrayan Üzeyir Garih'in oğlu olan İzzet Garih saldırganla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ünlü iş insanı İzzet Garih'in başı dertte! Ölümle tehdit edildi, ofisi basıldı... Babasının ölümünü hatırlatarak şikayette bulundu

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, aldığı tehditler nedeniyle savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Babası Üzeyir Garih’in yıllar önce faili hala tartışılan bir suikasta kurban gitmesinin ardından benzer bir tehdit altında olduğunu belirten Garih, can güvenliğinden endişe ettiğini dile getirdi.

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"SENİNLE BİRLİKTE TÜM DÜNYAYI ATEŞE VERİRİM"

İddialara göre, İzzet Garih’in LinkedIn hesabına Ahmet Furkan B. tarafından tehdit içerikli bir mesaj gönderildi. Söz konusu mesajda, “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm” ifadesi yer aldı.

"İZZET GARİH BURAYA GELECEK"

Sözcü'de yer alan habere göre, bu mesajın üzerinden beş gün geçtikten sonra Beşiktaş’ta bulunan Alarko Holding binasına gelen Ahmet Furkan B., güvenlik görevlilerinin müdahalesine izin vermeden otomobiliyle içeri girmeye çalıştı. Holding girişinde yer alan dubalara çarpan şüpheli, aracını durdurmak zorunda kaldı. Burada yüksek sesle bağırarak, “İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım” şeklinde tehditler savurdu.

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'KARDEŞİYİM' DEDİ SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Furkan B., verdiği ifadede, İzzet Garih’in kardeşi olduğunu iddia etti. Ancak bu iddianın hiçbir temele dayanmadığı anlaşıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN SALDIRILARINA DEVAM ETTİ

Serbest kalmasının ardından tehditlerini sürdürmeye devam eden Ahmet Furkan B., sosyal medya üzerinden ve farklı kanallar aracılığıyla Garih’e yönelik saldırgan tutumunu devam ettirdi.

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AVUKATINDAN SUÇ DUYURUSU! 'ÖLÜM KORKUSU EN ÜST SEVİYEYE ULAŞMIŞTIR'

Yaşanan olaylar sonrası İzzet Garih’in avukatı, savcılığa suç duyurusunda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilimin babası Üzeyir Garih, yine benzer nitelikte, 25 Ağustos 2001’de sebebi halen netleştirilemeyen bir şekilde suikasta uğrayarak öldürülmüştür. Ahmet Furkan B’nin çelişkili ifadeleriyle birleştiğinde ortaya çıkan benzerlik ve bu durumda müvekkilde öldürülme korkusu en üst seviyeye ulaşmıştır. Şüpheli hakkında dava açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Alarko Holding Üzeyir Garih İzzet Garih
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