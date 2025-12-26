FİNANS

Ünlü iş insanları Milli piyangodan büyük ikramiye çıksa ne yapacağını açıkladı!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık 2025 gecesi Yılbaşı Özel Çekilişi canlı yayını ile 800 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Peki milyar dolarlık şirketlerin patronları, Milli Piyango büyük ikramiyesi kendilerine çıkarsa ne yapacaklar? İşte yanıtı...

Cansu Akalp

Yeni yıla zengin olma hayalleri kurarak girenler bilet almak için sıraya girdiler. Peki milyar dolarlık şirketlerin patronları Milli Piyango bileti aldılar mı? Cemiyet hayatı dergisi Bitter, ünlü patronlara Milli Piyango bileti alıp almadıklarını sordu. Patronlar, büyük ikramiye olan 800 milyon TL kendilerine çıksa bu parayla ne yapacaklarını da açıkladı.

BİLET ALMAYI UNUTTU!

Leyla Alaton, bilet almadığını hatta almayı unuttuğunu da belirtirken, böyle bir ikramiyenin kendisine çıkması halinde işine yatırım yapacağını söyledi. Ali Başman, bilet koleksiyonu olduğunu açıklarken, yine kendi işine yatırım yapacağını belirtti.

Harika Güral, uzun zamandır bilet almadığını söylerken, bilet alması ve ikramiyen çıkması halinde portföy dağılımı yapacağını belirtti. Bir kısmını faize, bir kısmını kendi işine ve bir kısmını da dijital dönüşüme yatırabileceğini belirtti.

Tuncay Özilhan, uzun zamandır bilet almadığını 800 milyon TL’nin kendisine çıkması halinde ise “bu kadar yüksek faizde” faize yatıracağını söyledi.

