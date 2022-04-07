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Ünlü kahve zinciri Starbucks da zam kervanına katıldı! Fiyatlar yüzde 25 arttı

07.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve Türkiye’de de sayısız şubeye sahip Starbucks ürünlerine zam yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “7 Nisan 2022 Starbuck zammı” etiketinin altına yorum yaparken, kahve fiyatlarını yakından ilgilendiren çok kritik bir açıklama JP Morgan Chase stratejistlerinden geldi. İşte kahve fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Ünlü kahve zinciri Starbucks da zam kervanına katıldı! Fiyatlar yüzde 25 arttı

JP Morgan Chase stratejistleri emtia fiyatlarına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı. Buna göre yükselen enflasyon ortamında yatırımcıların hammadde pozisyonlarını artırmasıyla emtia fiyatlarının yüzde 40 kadar yükselerek rekor artış serisini sürdürmesi bekleniyor.

Kahve fiyatları son bir yılda yüzde 76 artarken Rusya'ya uygulanan yaptırımların gübre fiyatlarını yükseltmesi piyasaları daha da etkiledi. Potas, nitrojen ve fosfatlar da dahil olmak üzere temel gübre bileşenlerinin fiyatı hızla yükseldi. Sektör uzmanları gübre kullanımının azalmasıyla üretim ve kalitenin gerileyeceğini ve bunun acısının yılın üçüncü çeyreğinde çıkmaya başlayacağını söylüyor. Brezilya’nın sadece 3 ila 6 ay yetecek kadar gübre stoku bulunduğu için kahve piyasasında 3'üncü çeyrekte panik başlayabileceği belirtiliyor.

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STARBUCKS'TAN KAHVEYE ZAM

Tüm bu gelişmelerle dünyaca ünlü Amerikalı kahve zinciri Starbucks'ta kahve fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yapıldığı iddia edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat Starbucks'dan kahve alan bazı müşteriler fiyatların arttığı yönünde paylaşımda bulundu.

ÇALIŞANLAR ZAM GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sosyal medyada Starbuck zamlarıyla ilgili bir yorum yapan kullanıcı, Starbucks’ın fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını açıkladı.

Bir başka kullanıcı ise her gün aynı ürünleri aldığını ve normal şartlarda 43 TL ödediğini, bugün yaptığı alışverişin ardından 53 TL ödeme yapmak zorunda kaldığını vurgulayarak, Starbuck çalışanının ürünlere zam geldiğini açıkladığını söyledi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Cool Lime (Küçük): 30 TL
Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL
White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL
Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL
Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL
Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL

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