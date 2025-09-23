Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde piyasada yönetmeliğe aykırı olan veya risk unsuru bulunduran ürünler ifşalanmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit-tağşiş ürünleri listeleyerek paylaşırken Ticaret Bakanlığı da giyimden okul eşyalarına kadar pek çok ürünü denetliyor.

Birçok ürün piyasadan toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verilirken son olarak Bakanlık GÜBİS'i güncelledi. Bakanlığın güncel listesinde ise oda kokuları dikkat çekti. Ayrıca, peluş çocuk oyuncaklarının piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ÜNLÜ MARKA LİSTEYE GİRDİ!

Toplatılan ürünlerde en çok dikkat çeken ise ünlü Royal Home markasına ait olan oda kokusu oldu. Bakanlık yaptığı incelemelerde ürünün, "Kesikler, Kimyasal, Yangın" riskleri taşıdığını tespit etti.

Güvensizlik nedeni olarak ise, "Üründe Dokunsal Tehlike Uyarı Bulunmadığından Yönetmeliğin 36/2-C Maddesi Gereklerini Karşılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Diğer toplatılan ve piyasa arzının yasaklandığı ürünler şu şekilde: