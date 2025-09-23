FİNANS

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale

Ticaret Bakanlığı sahada denetimlerini sürdürüyor. Birçok ürün denetime tabii tutulurken Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde vatandaşın sağlığını riske sokan veya yönetmeliğe aykırı olan ürünler ifşalanmaya devam ediyor. Buna göre, bakanlık listeyi güncelleyerek bazı ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verdi. İşte detaylar...

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale
Ezgi Sivritepe

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde piyasada yönetmeliğe aykırı olan veya risk unsuru bulunduran ürünler ifşalanmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit-tağşiş ürünleri listeleyerek paylaşırken Ticaret Bakanlığı da giyimden okul eşyalarına kadar pek çok ürünü denetliyor.

Birçok ürün piyasadan toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verilirken son olarak Bakanlık GÜBİS'i güncelledi. Bakanlığın güncel listesinde ise oda kokuları dikkat çekti. Ayrıca, peluş çocuk oyuncaklarının piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ÜNLÜ MARKA LİSTEYE GİRDİ!

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale 1

Toplatılan ürünlerde en çok dikkat çeken ise ünlü Royal Home markasına ait olan oda kokusu oldu. Bakanlık yaptığı incelemelerde ürünün, "Kesikler, Kimyasal, Yangın" riskleri taşıdığını tespit etti.

Güvensizlik nedeni olarak ise, "Üründe Dokunsal Tehlike Uyarı Bulunmadığından Yönetmeliğin 36/2-C Maddesi Gereklerini Karşılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale 2

Diğer toplatılan ve piyasa arzının yasaklandığı ürünler şu şekilde:

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale 3

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale 4

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale 5

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale 6

Ünlü marka raflardan kaldırılıyor! 3 büyük risk tespit edildi, Bakanlıktan anında müdahale 7

Anahtar Kelimeler:
oda kokusu Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
