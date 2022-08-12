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Ünlü market zinciri A101 dijital banka kuruyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

12.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktüel ürünler kataloğunda yer alan tekne satışıyla sosyal medyanın gündemine oturan A101'den yeni hamle geldi. A101 banka sektörü için harekete geçti. BDDK A101'in dijital banka kurmasına izin verdi. Söz konusu izin Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ünlü market zinciri A101 dijital banka kuruyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

Ünlü market zinciri A101'den yeni hamle geldi. Sosyal medya tekne satmasıyla gündeme gelen A101 dijital bankacılık için harekete geçti. BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Ahmet Yaşar Aydın, Ali Taha Aydın, Can Ersöz, Erhan Bostan ve Tolga Akar tarafından Türkiye'de TOM Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi. Dijital Katılım bankası ortakları arasında A101 marketler zincirinin ortakları arasında yer alan Aydın ailesi de yer alıyor.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Ortaya çıkan karara göre dijital katılım bankasının adı ise TOM Katılım Bankası A.Ş. olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan detaylara bakılırsa bankanın ana sermayesi 1.5 milyar Türk lirası olarak ortaya çıktı.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

resmi-gazete


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Anahtar Kelimeler:
a101 bddk
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