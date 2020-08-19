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Ünlü pizza zinciri PizzaExpress, İngiltere'deki 73 şubesini kapatıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

İngiltere'nin ünlü pizza zincirlerinden Pizza Express'te mail sıkıntı sürüyor. PizzaExpress'ten yapılan açıklamada, İngiltere'deki corona virüs ve yüksek maliyetlerin olumsuz etkisi nedeniyle 73 restoranı kapatacaklarını bildirdi.

Ünlü pizza zinciri PizzaExpress, İngiltere'deki 73 şubesini kapatıyor

İngiltere’nin önde gelen pizza zincirlerinden Pizza Express’te sıkıntılı günler devam ediyor. Pizza Express 73 şubesini kapatıyor.

1965 yılında kurulan Pizza Express 2019 yılında borcunun yapılandırılması için kreditörlerle görüştüğü haberleriyle gündeme gelmişti. İngiltere dışında Asya ve Avrupa’da da çok sayıda şubesi olan Pizza Express, yüksek maliyetler ve koronavirüs döneminde yaşanan zorlukları gerekçe göstererek Birleşik Krallık’taki 449 şubesinden 73’ünü kapatıyor.

İngiltere merkezli restoran zinciri, kira sözleşmelerini azaltarak ve geçici olarak üç aylıktan aylık kiralara geçerek mali durumunu iyileştirmek için bir şirket gönüllü düzenlemesi (CVA) başlattığını belirtti.

Şirketin İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Zoe Bowley yaptığı açıklamada, "Bu süreç zor olsa da, 9.000'den fazla çalışanımızın işini koruyacak" dedi.

KAYNAK:REUTERS

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