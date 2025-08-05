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Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Sahte diplomada Abdullah Volkan Uçak detayı... Murat Övünç de gidiyormuş, seansı 4500 TL

Sahte diplomayla mezun olduğu belirlenen ünlü psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın eskiden halı yıkamacı olduğu ortaya çıktı. Ege Üniversitesi'nden sahte diploma ile mezun gibi kendisini gösteren Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'a yaptığı seans ile daha önce gündem olan Uçak'ın seans başı 4 bin 500 TL aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Sahte diplomada Abdullah Volkan Uçak detayı... Murat Övünç de gidiyormuş, seansı 4500 TL

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlenirken, iddialar arttıkça skandalın boyutu da büyüyor.

SAHTE DİPLOMA, KİMLİK, BELGE...

Kamu kuruluşlarındaki isimlerin E-imzalarını ele geçirerek sahte diploma, belge, kimlik üreten organize suç çetesi para karşılığı adeta sahte evrak dağıtmış.

37 KİŞİ TUTUKLANDI

Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 kişi tutuklandığını duyurdu.

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmaya dair ise ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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ÜNLÜ PSİKOLOG ESKİDEN HALI YIKAMACIYMIŞ!

Halk TV'nin aktardığına göre sahte diplomalı Abdullah Volkan Uçak, Ege Üniversitesi'nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi görünüyor. Fakat Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Sahte diplomada Abdullah Volkan Uçak detayı... Murat Övünç de gidiyormuş, seansı 4500 TL 1

SEANS BAŞI 4 BİN 500 TL ALIYORMUŞ

Volkan Uçak'ın bir seans başına ise 4500 TL aldığı iddia ediliyor.

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Sahte diplomada Abdullah Volkan Uçak detayı... Murat Övünç de gidiyormuş, seansı 4500 TL 2

MURAT ÖVÜNÇ DE SEANSINA KATILMIŞ

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahte diploma skandalında ismi geçen Volkan Uçak'ın seansına katıldığı ortaya çıktı.

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Sahte diplomada Abdullah Volkan Uçak detayı... Murat Övünç de gidiyormuş, seansı 4500 TL 3

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Anahtar Kelimeler:
Psikolog halı Sahte diploma
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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Son 20-25 yılda olanlar Cumhuriyet tarihinde olmamıştır. Hepsi aynı iradenin eseri ve ortakları. Ülke yaşanmaz bir hale geldi. Allahım ne günah işledik de bu devre denk geldik.
ülkenin düştüğü duruma bak.
incinmişsin.
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