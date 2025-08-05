Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Sahte diplomada Abdullah Volkan Uçak detayı... Murat Övünç de gidiyormuş, seansı 4500 TL

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlenirken, iddialar arttıkça skandalın boyutu da büyüyor.

SAHTE DİPLOMA, KİMLİK, BELGE...

Kamu kuruluşlarındaki isimlerin E-imzalarını ele geçirerek sahte diploma, belge, kimlik üreten organize suç çetesi para karşılığı adeta sahte evrak dağıtmış.

37 KİŞİ TUTUKLANDI

Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 kişi tutuklandığını duyurdu.

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmaya dair ise ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÜNLÜ PSİKOLOG ESKİDEN HALI YIKAMACIYMIŞ!

Halk TV'nin aktardığına göre sahte diplomalı Abdullah Volkan Uçak, Ege Üniversitesi'nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi görünüyor. Fakat Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı.

SEANS BAŞI 4 BİN 500 TL ALIYORMUŞ

Volkan Uçak'ın bir seans başına ise 4500 TL aldığı iddia ediliyor.

MURAT ÖVÜNÇ DE SEANSINA KATILMIŞ

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahte diploma skandalında ismi geçen Volkan Uçak'ın seansına katıldığı ortaya çıktı.