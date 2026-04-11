Uraloğlu açıkladı: 'Ordumuz için 41 yeni yük vagonu üreteceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz" dedi.

Uraloğlu açıkladı: 'Ordumuz için 41 yeni yük vagonu üreteceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretimi devam eden ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarına yönelik yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, demir yollarının savunma açısından stratejik bir unsur olduğunu ve bu anlayışla hareket ederek demir yollarında milli savunmanın gücüne güç katacak her türlü çalışmaya destek verdiklerini vurguladı.

Uraloğlu açıkladı: Ordumuz için 41 yeni yük vagonu üreteceğiz 1

'YERLİ VAGON DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR'

TÜRASAŞ tarafından üretilen ve daha önce Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilen 9 akaryakıt ve ikmal vagonunun ardından yeni bir üretim sürecini başlattıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin milli savunmasına yerli vagon desteğimiz devam ediyor. Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz. Böylelikle teslim ettiğimiz önceki 9 adet ile birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu açıkladı: Ordumuz için 41 yeni yük vagonu üreteceğiz 2

SİVAS'TA ÜRETİLECEK

TÜRASAŞ’ın demir yolu taşımacılığına yönelik araçların yanı sıra savunma sanayine yönelik projeler de hayata geçirdiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, "Söz konusu üretim savunma sanayimiz ile ulaştırma sektörünün koordineli çalışmasının önemli bir göstergesidir. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü’nde tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda üreteceğimiz vagonlarımız ordumuzun enerji kaynaklarının güvenli taşınmasında kritik rol üstlenecek, lojistik gücü artacak" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

