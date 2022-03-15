Üretici enflasyonunda yeni rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Şubat'ta aylık bazda yüzde 13.74 artarken, yıllık bazda yüzde 68.49 yükseldi. Böylece Endeks, yıllık bazda rekor tazeledi.

Tarım-ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30.61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,88 artış kaydetti.

Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 7,40, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 13,49 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 26,22 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,67, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,72, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 19,95 artış gerçekleşti.

LİFLİ BİTKİLER YILLIK ARTIŞ ŞAMPİYONU

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 20,86 ile turunçgiller ve yüzde 26,19 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 196,22 ile lifli bitkiler, yüzde 112,15 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 92,00 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

AYLIK ARTIŞTA SEBZE İLK SIRADA

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,77 ile yağlı meyveler ve yüzde 3,36 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,81 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 20,97 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,54 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu.

Şubat 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 7 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 4 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 75 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

