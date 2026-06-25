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Üretim kapasitesi 4 milyar kilovatı aştı! Çin lider ülke oldu

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi, mayıs sonunda 4 milyar kilovatı aşarak dünyada en yüksek seviyeye ulaştı. Kurulu kapasitedeki artışta en önemli faktör, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesindeki gelişim oldu.

Üretim kapasitesi 4 milyar kilovatı aştı! Çin lider ülke oldu

Çin Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre, ülkenin kurulu elektrik kapasitesi, Mayıs 2026 sonunda 4,01 milyar kilovata çıktı.

Böylece Çin, toplam elektrik üretim kapasitesi 4 milyar kilovatı aşan ilk ülke oldu.

Üretim kapasitesi 4 milyar kilovatı aştı! Çin lider ülke oldu 1

EN ÖNEMLİ DESTEK YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN

Kurulu kapasitedeki artışta en önemli faktör, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesindeki gelişim oldu.

Üretim kapasitesi 4 milyar kilovatı aştı! Çin lider ülke oldu 2

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI ARTIYOR

Ülkede fosil dışı kaynakların enerji üretimindeki payı 2010'da yüzde 25 iken 2026'da yüzde 62'ye ulaştı. Aynı dönemde kurulu kapasite içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı da yüzde 24'ten yüzde 61'e yükseldi.

Çin Elektrik Konseyi İdari Başkan Yardımcısı Yang Kun, yaptığı açıklamada, yenilenebilir kaynaklardaki gelişimin Çin'in enerji güvenliğini sağlamasının yanı sıra ülkenin yeşil ve düşük karbon dönüşümüne ve bilim ile teknolojideki kendine yeterliliğine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Çin, güneş ve rüzgar enerjisi donanımlarının en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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