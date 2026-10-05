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Uşaklı kadınlar imece usulü üretimle tescilli tarhanayı sofralara taşıyor

Uşak'ta kadınlar, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 yılında tescillenen tarhanayı evlerinde ve kadın kooperatiflerinde imece usulü üreterek geleneksel lezzeti gelecek nesillere aktarıyor.

Uşaklı kadınlar imece usulü üretimle tescilli tarhanayı sofralara taşıyor

Kentte 7 firma tarafından üretilen, Uşak ile özdeşleşen tarhana, köylerde ve evlerde bir araya gelen kadınların dayanışmasıyla sofralara ulaşıyor.

Kent genelinde kadınların kurduğu 4 kooperatif bünyesinde de üretimi ve satışı yapılan tarhana, kadınların aile ekonomisine katkı sunmasına imkan sağlıyor.

Hava sıcaklıklarına bağlı olarak eylül sonunda başlayan tarhana mesaisi, aralık ayının sonuna kadar devam ediyor.

Kırmızı biber, domates, soğan ve nane gibi malzemeler öğütüldükten sonra un, nohut, yoğurt ve mayayla yoğrularak hamur haline getiriliyor. Fermantasyon için tekne veya leğenlerde 21 gün bekletilen hamur, istenen kıvama ulaştığında kadınlar tarafından küçük parçalara ayrılıyor.

Bahçelerde veya kooperatif binalarında beyaz çarşaflar üzerine serilerek gölgede kurutulan tarhana, daha sonra ufalanıp eleklerden geçiriliyor.

Paketlenerek satışa hazır hale getirilen ürün, siparişler doğrultusunda müşterilere gönderiliyor. Uşak tarhanası, acılı ve acısız olmak üzere iki çeşit hazırlanıyor.

KOOPERATİF ÇATISI ALTINDA YILDA 6 TON TARHANA SATIŞI

Banaz ilçesinde Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde tarhana üreten 56 yaşındaki üye Nezakat Işık, AA muhabirine, tarhana yapımını küçük yaşta annesinden öğrendiğini söyledi.

Evinde tarhana yapıp satarak uzun süre kendi kazancını sağladığını belirten Işık, 2021 yılından bu yana da köydeki kadınlarla kooperatif bünyesinde üretim yaptıklarını anlattı.

Yılda 6 ton tarhana sattıklarını kaydeden Işık, "Daha önceleri eşe, dosta, akrabaya yaparken 2021 yılında kooperatif kurduk. Kooperatifte yapmaya başladık. Bütün kadınlar, burada keyifli bir şekilde üretim yapıyoruz. Elinde kendi harçlığın olduğu zaman daha rahat harcıyorsun. Bana bu anlamda katkı sunuyor." dedi.

Köydeki arkadaşlarıyla tarhana yaptıklarını dile getiren 46 yaşındaki Meyser Çelikkanat da şöyle konuştu:

"Üretmek, güzel bir şey. Kadınlarla birlikte ürettiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Aile bütçemize, kendi bütçemize katkıda bulunuyoruz. Çoluk çocuğumuza bir şeyler verebiliyoruz. Eşimizin eline bakmıyoruz en azından. Evde de boş zaman geçirmiyoruz. Tarhana yapım dönemini dört gözle bekliyoruz çünkü evde zaman geçmiyor bizim için. Arkadaşlarla bir araya gelip tarhana yapalım diye bekliyoruz."

54 yaşındaki Naciye Öztürk de arkadaşlarıyla bir araya gelerek tarhana yaptıklarını, eş, dost, akraba aracılığıyla da gelen müşterilere sattıklarını ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Uşak
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