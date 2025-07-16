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USK, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını belirledi

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 18,35 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

USK, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını belirledi

Konseyden yapılan açıklamada, USK Yönetim Kurulu toplantısının bugün yapıldığı ifade edildi.

USK, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını belirledi 1

Toplantıda, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net (çiğ süt desteği hariç) 18,35 lira geçecek şekilde belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için artı/eksi 27 kuruş fark uygulanacaktır."

Açıklamada, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirileceği ifade edildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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süt çiğ süt fiyat
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