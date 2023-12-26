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Uygun kredi için 'yakın zamanda devreye alınacak' dedi: Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim... Ev almak isteyenler bu tarihlere dikkat!

26.12.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Konut fiyatları düştü piyasa hareketlendi. Kampanyalar aracılığıyla da tüketiciye cazip teklifler sunuluyor. Yeni yılla birlikte fiyatların yönü ise merak konusu. Uzman isim 2024 yılında konut fiyatları ve kiralar için dikkat çeken açıklamada bulundu. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, “Mayıs, Haziran gibi öğrenciler gittikten sonra yine stabil gider. Eylül, Ekim gibi tayin döneminde okulların açılmasıyla hareket olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Uygun kredi için 'yakın zamanda devreye alınacak' dedi: Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim... Ev almak isteyenler bu tarihlere dikkat!

Konut fiyatlarında köpük söndü. Fiyatlar normale dönmeye başladı. Alıcılar piyasayı hareketlendirdi. Konutta fiyatların düşmesi ve yeni kampanyalarla birlikte piyasa yeniden canlanmaya başladı. Peki yeni yılla birlikte fiyatlardaki düşüş devam edecek mi?

"2023'ÜN İLK 6 AYI BU SEYİRDE GİDER VE DÜŞÜŞ DEVAM EDER"

TRT’de yer alan haberde, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarının yeni yılın ilk yarısında da bu seyirde ve hatta 1-2 puan düşeceğini öngördüklerini söyledi.

EMLAK (40)

Akçam, kiralarda da son 1 aydır düşüşün hakim olduğunu belirterek, "2024'te de bu seyirde gider. Mayıs, Haziran gibi öğrenciler gittikten sonra yine stabil gider. Eylül, Ekim gibi tayin döneminde okulların açılmasıyla hareket olacağı kanaatindeyiz" dedi.

GÖZLER YENİ KREDİ PAKETİNDE

Akçam vatandaşların bir kısmının açıklanacak yeni kredi paketini beklediğini vurgulayarak, "1,20 kredi faiz oranı 180 ay vade ile ilk konutunu alan vatandaşa bir kredi açacaklarını beyan ettiler. Bu da yakın zamanda hayata geçirilecek" diye konuştu.

Yeni çalışma ile uygun kredilerin devreye alınması bekleniyor. Bu durum piyasayı daha da canlandıracağı öngörülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
emlak
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