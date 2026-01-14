FİNANS

Üzerinde memur kıyafetiyle kapınıza gelip bunu diyorsa dikkat! DMM vatandaşı uyardı

Dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kamu kurumlarının taklit kıyafetlerini giyen şahısların, vatandaşların imzasını alıp elden maddi yardım vaadinde bulunduğu ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden vatandaşa uyarı geldi.

Üzerinde memur kıyafetiyle kapınıza gelip bunu diyorsa dikkat! DMM vatandaşı uyardı
Cansu Akalp

Her geçen gün dolandırıcılıkla ilgili yeni bir haber çıkarken ülkemizde yeni olay "Bu kadar da olmaz." dedirtti.

Devlet kurumlarına mensup memurların taklit kıyafetlerini giyen kişiler, bazı vatandaşlara imza karşılığında elden maddi yardım desteği vaadinde bulundu.

"DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİDİR"

Dolandırıcılık yönteminin haber konusu olup sosyal medya mecralarında da yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Üzerinde memur kıyafetiyle kapınıza gelip bunu diyorsa dikkat! DMM vatandaşı uyardı 1

Merkezden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlarımıza imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddiaları dolandırıcılık girişimidir." denildi.

"SOSYAL YARDIMLAR İMZA KARŞILIĞI KAPIDAN YAPILMIYOR"

"Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır." uyarısının bulunduğu açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Üzerinde memur kıyafetiyle kapınıza gelip bunu diyorsa dikkat! DMM vatandaşı uyardı 2

"Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur."

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
