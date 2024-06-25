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‘Uzlaşma-indirim yok, vergileri tahsil edin…’ Gelir İdaresi’nden talimat gitti! Dün başlamıştı, hukuka aykırı bulundu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.06.2024 09:07
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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan defterdarlıklara yazı gönderildiği öğrenildi. Bu kapsamda dünden itibaren uygulamaya konulan yeni karar ile uzlaşma talebi başvurularında, vergiler ile ilişkili ceza tutarlarında indirim yapılmaması istendi. Kanuna göre vergiler, vergi ziyai cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 75’e kadar indirim yapılabilirken, uzmanlar alınan bu kararı hukuka aykırı buldu.

‘Uzlaşma-indirim yok, vergileri tahsil edin…’ Gelir İdaresi’nden talimat gitti! Dün başlamıştı, hukuka aykırı bulundu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm vergi dairelerine talimat göndererek, vergi cezalarında hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim yapılmadan söz konusu cezaların tahsil edilmesi istedi.

Ekonomim haber sitesinin edindiği bilgiye göre, karar dünden itibaren geçerli hale geldi. Böylece, Vergi Usul Kanunu’nun önemli unsurlarından birisi olan, vergi cezalarında yüzde 75’e kadar indirim imkanı sağlayan ‘uzlaşma müessesesi’ ortadan kalkmış oldu.

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KARAR DÜN UYGULAMAYA GEÇTİ

Defterdarlıklara gönderilen yazıda, 24 Haziran Pazartesi gününden (dün) itibaren tüm birimler tarafından yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacağı bildirildi. Bu kapsamda uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarlarının olduğu gibi mükellef ya da mükellef temsilcilerine teklif edileceği, tutarlarda herhangi bir indirim yapılmayacağı belirtilirken, uzlaşmanın sadece bu koşullarda yapılabileceği, aksi takdirde uzlaşma olmadığına yönelik tutanak imzalanacağı kaydedildi.

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HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Öte yandan defterdarlıklara gönderilen yazıyı değerlendiren uzmanlar, bunun fiili olarak kanun maddelerinin askıya alınması anlamına geldiğini bildirdiler. Uzmanlar, idari bir yazı ile kanun maddesinin geçerliliğini yitirmesinin hukuki açıdan sakınca yaratacağını belirtirken, bunun çok sayıda davaya konu olabileceğinin altını çizdiler. Uzlaşma müessesesi Vergi Usul Kanunu’nda düzenleniyor. Kanuna göre; vergiler, vergi ziyai cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 75’e kadar indirim yapılabiliyor.


Express


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