Uzman çavuş maaşı zammı 2021 son durum... 2021 En yüksek ve en düşük uzman çavuş maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi?

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözle uzman çavuş maaşı zammına çevrildi. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranları Uzman çavuş maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok uzman çavuş, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 uzman çavuş maaşları belli oldu. Uzman çavuş 2021 zammı son durum nedir araştıran vatandaşlar, 2021 Uzman çavuş zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. Uzman çavuş maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor.

İşte son dakika uzman çavuş maaşları gelişmeleri... UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI 2020'DE NE KADARDI? Uzman çavuş maaşları 2020 çeşitli farklılıklar gösteriyor. Maaşa etki eden farklılıklara bağlı olarak uzman çavuşların maaşları değişiklik gösteriyor. Görevine yeni başlayan uzman çavuş maaşı 4452 lira ile 4791 lira arasında değişiyor. SON DAKİKA: 2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.