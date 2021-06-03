FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uzman ekonomistten çarpıcı açıklama: Faiz oranlarının düşürülmesi büyük hata olur

Uzman ekonomistten çarpıcı açıklama: Faiz oranlarının düşürülmesi büyük hata olur

03.06.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklanan mayıs ayı enflasyonu hakkında değerlendirmede bulunan ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, “Merkez Bankası’nın beklenenden daha düşük açıklanan enflasyona bakarak, bu ay politika faizlerini düşürmeye kalkması büyük bir hata olur” dedi.

Uzman ekonomistten çarpıcı açıklama: Faiz oranlarının düşürülmesi büyük hata olur

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının mayıs ayında yüzde 0,89 arttığını açıkladı. Son 12 aylık döneme ait enflasyon oranı ise 17,14’ten yüzde 16,59’a geriledi. Çekirdek enflasyon da yüzde 16,99 oldu. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonunun, İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı aylık oranın yarısı seviyesinde kaldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“TÜFE artış oranının yıllık bazda yüzde 17’nin altına gerilediğine dikkat çeken Alkin “Ancak üretici fiyatları artışı TÜFE artışının 2.3 katı seviyesinde. Bu demektir ki, önümüzde iki tane muhtemel senaryo var. Ya emtia fiyatları düşecek ve üretim maliyetleri ile ilgili radikal bir gerileme yaşanacak ya da söz konusu maliyet artışları tüketici fiyatlarına yansıyacak. Elimizde bundan başka senaryo yok.”

ÜRETİCİ FİYATLARI TÜM DÜNYADA YÜKSELİYOR

Açıklanan enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kaldığını kaydeden Alkin, “Bu şartlar altında Merkez Bankası’nın beklenenden daha düşük açıklanan enflasyona bakarak bu ay politika faizlerini düşürmeye kalkması büyük bir hata olur. Çünkü üretici fiyatları tüm dünyada yükseliyor. Emtia fiyatları yükseliyor, tarım fiyatları yükseliyor, lojistik maliyetleri artıyor, üstüne üstlük, Türkiye’de vergiler yükseliyor. Demek ki enflasyonun kalıcı şekilde düşmesi için daha çok uzun zaman var” diye konuştu.

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajıSon Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

“BİLİM İNSANLARINI ŞİKAYET ETMEYİN”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine hem vatandaşların hem de ticari işletmeleri yönetenlerin güvensizlik duyguları beslediğini söyleyen Alkın, “Eğer TÜİK ve Merkez Bankası gibi kurumlara güvenin artması isteniyorsa, açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki farkın nereden kaynaklandığını gösteren bilimsel çalışmalar yapılması şart. Bunları yapmayıp alternatif araştırmalar yapan bilim insanlarına kızmak ya da onlardan şikayetçi olmak Cumhuriyet tarihi kadar köklü kurumlara yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

TÜİK VE MB’YE ARAŞTIRMA DAVETİ

Avrupa Birliği Komisyonu ve AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat’ın gerçekleşen enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki farklara ilişkin periyodik çalışmalar yaptıklarını belirten Alkin, “Onlar bunu nasıl yapıyorsa TÜİK’in de benzeri çalışmaları yapmak asli görevidir. O yüzden TÜİK, MB ve benzeri kurumları güven artırıcı çalışmalar yapmaları için göreve davet ediyorum” dedi.

Kaynak: DHA

Mayıs enflasyonu sonrasında dolar/TL kurunda ilk rakamlarMayıs enflasyonu sonrasında dolar/TL kurunda ilk rakamlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Toplu para ödeyip emekli olmak mümkün mü? Toplu para ödeyip emekli olmak mümkün mü?
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Şahap Kavcıoğlu TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Haziran ayı kira zammı belli oldu!

Haziran ayı kira zammı belli oldu!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.