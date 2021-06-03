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Mayıs enflasyonu sonrasında dolar/TL kurunda ilk rakamlar

03.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Mayıs enflasyonu sonrasında dolar/TL kurunda ilk rakamlar

Dün en düşük 8,5341 ve en yüksek de 8,7738 ile zirvesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,5926'dan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 8,6210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 10,5210'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 12,2040'tan satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 90,10, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,2185 seviyesinde seyrediyor.

DOLAR/TK KURU SAKİN SEYREDİYOR

Analistler, bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından döviz kurlarının sakin bir seyir izlediğini bildirdi.

Dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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