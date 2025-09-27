FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uzman isim yatırım için yol haritası verdi! Madde madde açıkladı, birikimi olanlar dikkat 'Kasım'a kadar bekleyin'

Birikimini yatırıma çevirmekten zorlanan vatandaşlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önerilerde bulundu. Memiş, altın, gümüş, bitcoin, borsa, konut ve arsa için yatırım adımlarını kısaca özetleyerek elinde birikimi olanları uyardı. Peki, birikiminizi nasıl yatırıma çevirebilirsiniz? İşte Uzman isimden detaylar...

Uzman isim yatırım için yol haritası verdi! Madde madde açıkladı, birikimi olanlar dikkat 'Kasım'a kadar bekleyin'
Ezgi Sivritepe

Türkiye'de en çok birikim altın üzerinden yapılıyor. Birikim yapan vatandaşlar ise bu paraları nasıl yatırıma çevireceğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, birikimi olan vatandaşlar için yatırım tavsiyesi verdi. Memiş, kirada oturan birinin birikimini ilk öne eve yapması gerektiğini kaydetti.

Uzman isim yatırım için yol haritası verdi! Madde madde açıkladı, birikimi olanlar dikkat Kasım a kadar bekleyin 1

BİRİKİMİNİZİ EVE ÇEVİRİN!

Memiş, "Elinde mevcut 1+1 daire alacak kadar parası olan bir arkadaşın kirada oturması bana göre çok yanlış. Eğer geçiş dönemindeyseniz veya kira vermekte zorlanıyorsanız, kira çöpe gidiyor" sözlerini kullandı. Memiş, durumu şu sözlerle örnekledi:

"Örneğin 3-4 milyon civarında birikiminiz var. Bu araç, borsa, fon olabilir ilk önce kiraya giden paranın önüne geçmek lazım"
Evi ve arabası olan için pasif gelir önerisinde bulunan Memiş, "Pasif geliri çok önemsiyorum" dedi. Memiş, çalışamayacak duruma gelindiğinde bu pasif gelir ile geçiminizi sağlayabileceğini ifade etti.
Uzman isim yatırım için yol haritası verdi! Madde madde açıkladı, birikimi olanlar dikkat Kasım a kadar bekleyin 2

TOPRAK SATIN ALMAK

Memiş, "Geliriniz var, pasif geliriniz de var. Üçüncü plan toprak satın almak. Altın ve gümüşü gerçek para olarak değerlendiriyoruz. Belli bir seviyeye geldikten sonra yatırımı toprağa çeviriyoruz. Ama toprak alırken bölgeyi iyi araştırmak, imarını sorgulamak şart" dedi.

İş kurmak isteyen genç arkadaşlara klasik sektörler yerine geleceği vadeden sektörlere yönelmelerini öneren Memiş, yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakım ürünlerinin büyük önem kazanacağına ayrıca bilişim ve teknoloji, e-ticaret çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Uzman isim yatırım için yol haritası verdi! Madde madde açıkladı, birikimi olanlar dikkat Kasım a kadar bekleyin 3

ALTIN VE GÜMÜŞ VURGUSU

Memiş, "Nakit olarak altın ve gümüşü görüyorum. Döviz veya TL değil. Eline geçenin yarısını altın, yarısını gümüş yapmak uzun vadede doğru strateji" dedi.

Uzman isim yatırım için yol haritası verdi! Madde madde açıkladı, birikimi olanlar dikkat Kasım a kadar bekleyin 4

KASIM'A KADAR BEKLİYORUZ

Piyasalarla ilgili güncel rakamları paylaşan Memiş, "Borsa İstanbul 11.320 puan seviyesinde. 11.280 destek, 11.350 destek, 11.800 hedef. Dolar kuru 41,47 TL, euro/dolar paritesi 1,1735, euro/TL 48,77 seviyesinde. Ons altın 3.750 dolar, gram altın 5.147 TL. Şu an alım için uygun görmüyorum, kısa vadeli kar satışları bekliyorum. Yılın son alımını 30 Haziran’da yapmıştık, Kasım’a kadar plan değişikliği yok. Çok güzel bir pozisyon açacağız ama zamanı var" diyerek yatırımcıları uyardı.

Uzman isim yatırım için yol haritası verdi! Madde madde açıkladı, birikimi olanlar dikkat Kasım a kadar bekleyin 5

GRAM GÜMÜŞ 60 TL'YE ULAŞTI

Gümüş ons fiyatı 45 dolar, hedefin ise 50 dolar olduğunu belirten Memiş, gram gümüşün 60 TL’ye ulaştığını uzun vadede gümüş biriktirmeye devam edilmesi gerektiğini paylaştı.

NE ZAMAN BITCOIN ALALIM?

Bitcoin şu an altın ve gümüşe kıyasla daha makul seviyede olduğunu belirten Memiş, 112.500 dolar altındaki her hareketi alım fırsatı gördüğünü söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu sabah saat 07.07 itibarıyla yeniden başladı!Bu sabah saat 07.07 itibarıyla yeniden başladı!
Erdoğan'ın vaadiydi, yürürlüğe gireceği tarihi açıkladıErdoğan'ın vaadiydi, yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.024,76
5.025,55
% 0.5
23:59
Ons Altın / TL
156.170,67
156.410,65
% 0.49
23:59
Ons Altın / USD
3.759,95
3.760,54
% 0.3
23:59
Çeyrek Altın
8.039,61
8.216,77
% 0.5
23:59
Yarım Altın
16.028,97
16.433,53
% 0.5
23:59
Ziynet Altın
32.158,44
32.766,55
% 0
23:59
Cumhuriyet Altını
34.284,00
34.802,00
% 0.68
17:05
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş İslam Memiş yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.