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Uzman isimden altın uyarısı! "Altın her yıl olduğu gibi şampiyon!" dedi, 2024'ü işaret etti: "Herkes planını ona göre yapsın!"

15.12.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada düğünü ve altın borcu olanları uyardı ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim "Altın her yıl olduğu gibi şampiyon" ifadesini kullanarak, 2024 yılını işaret etti. İşte, 15 Aralık 2023 Cuma günü çeyrek, ons ve gram altın fiyatlarında son durum...

Uzman isimden altın uyarısı! "Altın her yıl olduğu gibi şampiyon!" dedi, 2024'ü işaret etti: "Herkes planını ona göre yapsın!"

İsrail’in, Filistin'e yönelik saldırıları sonrası altın fiyatlarında artış yaşanıyor. Çarşamba günü açıklanan FED faiz kararı sonrası gram altın fiyatı tırmanışa geçti. Bu gelişmenin ardından altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Yeni rekorlar yolda!" ifadesini kullandı. 15 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN 'ALTIN YILI NASIL TAMAMLAR?' SORUSUNA YANIT!

"Bu hafta oldukça önemli ve kritik bir haftaydı. Özellikle FED'in faiz kararı küresel piyasalar için, doların yönü için, altın fiyatlarının yönü için oldukça önemliydi." diyen uzman isim, canlı yayında A Haber muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"FED, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Açıklandıktan sonra ons altın tarafında 64 dolar, gram altın tarafında 35 TL'lik bir değer artışı gördük. Şu an fiziki tarafta Kapalı Çarşı piyasasında gram altın 1.973 TL, ons altın 2.037 dolar seviyesinde."

"O BEKLEDİĞİMİZ YÜKSELİŞLER GERÇEKLEŞİYOR!"

Uzman isim, altının yılı nasıl tamamlayacağına yönelik soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"O beklediğimiz yükselişler gerçekleşiyor. Muhtemelen gram altın tarafında yılı 1.950-2.000 lira aralığında tamamlarız. Ons altın tarafında ise karşımızda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde yerleşen bir fiyatlama var.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN ALIM FIRSATI!

"Altın yatırımcısı, altın borcu olan, düğün yapacak altın yatırımını düşünen yatırımcısı da 2 .000 TL seviyesinin altındaki seviyelerde bir alım fırsatı yakalamaya devam ediyor.

"GRAM ALTIN 2024'TE YÜKSELİŞ TRENDİNİ DEVAM ETTİRECEK!"

Ocak ayı itibariyle gram altın tarafında 2.000 TL seviyesine yerleşen, 2024 yılı içerisinde 2.500 – 2.700 tl seviyesine kadar yükseliş trendini devam ettirecek bir gram altın var karşımızda. Ona göre herkesin planını yapması lazım. Dolar ile onsun çarpanı gram altının yeni rekorlarına neden olur.

Uzman isim açıklamalarını altının her yıl olduğu gibi şampiyon olduğunu ve birinciliği elden bırakmadığını söyleyerek tamamladı.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın 1.899,19 TL alış, 1.899,44 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.036,51 dolar alış, 2.036,77 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.038,71 TL alış, 3.105,58 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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