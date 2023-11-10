Uzman isimden kritik 'altın' uyarısı: "Ortalık çakal dolu, milletin hakkına sahip çıkın"

Altın fiyatları bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Uzman isim, "Efendiler, ortalık çakallarla dou. Milletin hakkına sahip çıkın" ifadesine yer verdi. İşte 10 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan altın fiyatları...

UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Uzman isim, bazı bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ve denetlenen rafinelerin kütçe altınlarına düşük ayar dediği için vatandaşın zor durumda kaldığını vurguladı.

Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Banka müşterisi bankaya fiziki altınlarını götürüyor. Bankadaki eksper 'Altın külçeler borsada işlem gören markalar olması gerek, bu külçeler düşük ayar çıkıyor. isterseniz kilo başına 3,5 gram eksiğine alabilirim.' diyor. Hzine ve Maliye Bakanlığı ve Daarphane Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ve denetlenen rafinelerin külçe altınlarına nasıl olur da 'düşük ayar' diyebilirler? Nasıl olur da milletin altınlarını eksik gram alma cüretinde bulunabilirler?

Bu eksperler kim, kimin elemanı amaçları ne hepsini biliyorum. Ancak meydan boş. Bilmek bir şey ifade etmiyor.n Bugüne kadar milletin altınlarını eksik hesaplama ahlaksızlığını denetleyen kim? Yastık altındaki altınlar ekonomiye böyle kazandırılacak öyle mi?

Bu zihniyet ile çok beklersin. Efendiler, ortalık çakal dolu, milletin hakkına sahip çıkın."

Uzman isim bir sonraki paylaşımında ise şu sözlere yer verdi:

"Altın değer tespiti yapan eksper kim? Banka, özel bir rafine ile altın toplama için

anlaşıyor.

Rafine de işçi olarak o kişiyi işe alıyor, bankalara altın toplamaya gönderiyor. Yani, rafine diğer rafine ile rakip konumunda.

Kendi mallarının güvenli olduğu imajı veriyor ve rakip görüyor. Bu eksperlerin, ustalık belgeleri var mı? Kim nasıl denetliyor?

Denetleniyorsa yaptığı işlemde "Bu külçe altından 3,5 gram kesmişsiniz" diye hesap neden

sorulmuyor?"

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (10 KASIM 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 10 Kasım 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.791,41 TL üzerinden yapan gram altın 1.788,78 liradan alınıyor, 1.789,01 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 12.341,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 12.174,00 liradan alınıyor, 12.358,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 6.024,53 TL üzerinden yapan yarım altın 5.973,00 liradan alınıyor, 6.025,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.012,76 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün itibariyla 2.977,90 liradan alınıyor, 3.013,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 11.751,30 TL alış, 12.979,57 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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