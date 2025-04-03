Uzman İslam Memiş 'piyasalar kumarhane gibi' diyerek açıkladı! Altın mı gümüş mü? “Şanslı olanlar..."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, artan volatiliteye dikkat çekerken altın-gümüş rasyosundaki sert yükselişi ve gümüşteki düşüşü “müthiş bir fırsat” olarak yorumladı.

Altın-gümüş rasyosunun %3 artışla 95,25 seviyesine çıktığını belirten Memiş, “Müthiş bir rakam, altınını gümüşle takas yapan şanslı” dedi. Gümüşün ons fiyatının %4 düşüşle 32,54 dolara gerilediğini, gram gümüşün ise 39,75 TL seviyesine kadar düştüğünü vurguladı.

“ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ? BENCE GÜMÜŞ”

“Altın mı, gümüş mü? Bence gümüş.” diyen Memiş, yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda çağrı yaptı. EUR/USD paritesindeki %2’lik yükselişe de değinen uzman isim, paritenin 1,1084 seviyesine ulaştığını söyledi. Bu dönemde 1,04 seviyesinden altın alanları da ayrıca tebrik etti.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? GRAM ALTIN KAÇ TL?

Ons altının 3.167 dolardan 3.099 dolara gerilediğini belirten Memiş, “Şimdilik %1’lik bir düşüş var, devamı gelir.” yorumunu yaptı. Gram altın da 3.926 TL’den 3.857 TL’ye kadar geriledi. Memiş, “Şimdilik bu seviyelerdeyiz ama düşüş sürebilir.” diyerek yatırımcıları uyardı.